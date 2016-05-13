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فرنسا تدين هجمات "داعش" الإرهابية فى العاصمة العراقية بغداد

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فرنسا تدين هجمات "داعش" الإرهابية فى العاصمة العراقية بغداد فرنسا تدين هجمات "داعش" الإرهابية فى العاصمة العراقية بغداد
أدانت فرنسا الهجمات الإرهابية التى وقعت فى العاصمة العراقية بغداد فى 11 مايو الجارى ، وأسفرت عن مصرع العشرات ، والتى أعلن تنظيم داعش الارهابى مسئوليته عنها.

و قال وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت-فى بيان له-أدين بأشد العبارات الهجمات المروعة التى فجّعت بغداد فى الأمس.

و اضاف ايرولت: "أتقدم بأصدق التعازى إلى عائلات الضحايا وأعرب عن تعاطفى العميق مع الشعب العراقى الذى يتعرّض مجددا لوحشية تنظيم داعش".

و شدد وزير الخارجية على عزم فرنسا محاربة هذه المجموعة الإرهابية بالتعاون مع السلطات العراقية وشركائها فى التحالف الدولي.
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