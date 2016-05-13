فرنسا تدين هجمات "داعش" الإرهابية فى العاصمة العراقية بغداد

أدانت فرنسا الهجمات الإرهابية التى وقعت فى العاصمة العراقية بغداد فى 11 مايو الجارى ، وأسفرت عن مصرع العشرات ، والتى أعلن تنظيم داعش الارهابى مسئوليته عنها.

و قال وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت-فى بيان له-أدين بأشد العبارات الهجمات المروعة التى فجّعت بغداد فى الأمس.

و اضاف ايرولت: "أتقدم بأصدق التعازى إلى عائلات الضحايا وأعرب عن تعاطفى العميق مع الشعب العراقى الذى يتعرّض مجددا لوحشية تنظيم داعش".

و شدد وزير الخارجية على عزم فرنسا محاربة هذه المجموعة الإرهابية بالتعاون مع السلطات العراقية وشركائها فى التحالف الدولي.

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