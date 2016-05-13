بالصور.. محطة الصرف الصحى بفوه تتحول إلى وكراً لتجار المخدرات

أصبحت محطة للصرف الصحى بقرية أحمد سليمان الكائنة خلف مستشفى التأمين الصحى بمدينة فوه، التى أنشأها الراحل عبد العال دخيل، وكراً لتجار المخدرات، واستغل عدد من المزراعين غرف المحطة لتخزين التبن والبرسيم وبعض المحاصيل الزراعية، بعد أن كانت مخصصة لمستشفى التأمين الصحى بفوه، ومع توافد رؤساء مدن آخرين لمدينة فوه وإنشاء خط صرف جديد يخدم مستشفى التأمين الصحى بفوه، أهملت المحطة تماماً، وغطى الصدأ المعدات الموجوده بها، ومع ثوره يناير تم سرقة أغلب المعدات الثقيلة بها من الحديد وخلافه، فى ظل إهمال تام من المسئولين، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحى التى تتبعها المحطة بالإضافة لعدم متابعة من مجلس المدينة.

ويقول حسن دربالة أحد أهالى "فوه"، إن المحطه مقامة على أكثر من فدانين وباقى مساحة الأرض مستغلة الآن فى الزراعة من قبل بعض المزارعين، مع العلم أن ملكيتها تؤول لمجلس المدينه بفوه، مضيفاً "لمصلحة من يتم إهدار المال العام بهذا الشكل وتهميش المحطة ما أدى لسرقة بعض محتوياتها.

وطالب دربالة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بزيارة المحطة، واستغلال الأراضى التابعة لها فى مشروعات حيوية تخدم أهالى فوه، مشيراً إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن إهمال المحطة.

7 آلاف فرصة عمل فى الملتقى التوظيفى السادس بمدينة فوه الأحد المقبل