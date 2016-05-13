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جامعة نورة تكرّم 32 قيادية رائدة بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة

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نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حفل تكريم لنخبة من قيادات الوطن النسائية شاركن في برنامج القيادة التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية واللاتي بلغ عددهن (32) قيادية من عدة جهات داخل جامعة نورة وخارجها من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الحرس الوطني، وبعض سيدات أعمال من القطاع الخاص.

هذا وأبدت د. هدى العميل سعادتها بقولها "إنه من دواعي سروري تخريج أول دفعة على مستوى الوطن انهت برنامج القيادات العليا التنفيذية الرائدة بالتعاون مع كلية انسياد العالمية والذي أقيم للمرة الأولى في المملكة بجامعة الأميرة نورة، مبينة ما لتطوير القيادات من أهمية بالغة للارتقاء بأداء المؤسسات وثقافتها التنظيمية ولتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة لتعزيز ثقافة الإبداع وبناء رؤى متكاملة لتطوير الأعمال على جميع الأصعدة والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه منظمات الأعمال.

فيما أوضحت د. عبير الحربي المشرفة على البرنامج قائلة: إن هذا البرنامج قد صمم وفقاً لمنظومة الكفاءات القيادية العالمية والمطابقة لأعلى مواصفات الجودة في تصميم البرامج التدريبية بالشراكة مع كلية إنسياد الرائدة في إدارة الأعمال بفرنسا والتي تعتبر ضمن أفضل أربع جهات في العالم لطرح برامج متميزة لتطوير القيادات وذلك لإعداد قيادات واعية بتحديات المستقبل وقادرة على الوفاء بمتطلباته يتم تمكينها للمشاركة الفعّالة في تنمية المعرفة وفي مناشط التنمية المستدامة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الرائدة 2030.

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