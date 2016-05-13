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العفو الدولية: جماعات مسلحة سورية ربما ارتكبت جرائم حرب فى حلب

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العفو الدولية: جماعات مسلحة سورية ربما ارتكبت جرائم حرب فى حلب العفو الدولية: جماعات مسلحة سورية ربما ارتكبت جرائم حرب فى حلب
قالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، إن جماعات مسلحة من المعارضة السورية ربما ارتكبت جرائم حرب فى قصفها المكثف لمنطقة خاضعة لسيطرة كردية فى مدينة حلب بشمال البلاد.

وأضافت المنظمة إنها جمعت أدلة على مقتل العشرات من المدنيين فى القصف العشوائى لحى الشيخ مقصود فى حلب التى تنقسم السيطرة فيها على الاغلب بين قوات والمعارضة.

والعنف جزء من قتال محتدم بين ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن فى قتالها ضد متشددى تنظيم داعش، وبين جماعات معارضة بعضها مدعوم من بلدان أجنبية عبر تركيا.

وقالت العفو الدولية فى بيان: "نفذت جماعات مسلحة تحاصر حى الشيخ مقصود.. بصورة متكررة هجمات عشوائية قصفت منازل مدنية وشوارع وأسواقا ومساجد مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وأظهر استهانة سافرة بالحياة الإنسانية."

وقالت ماجدالينا مغربى، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط بالمنظمة إن الهجمات "قد ترقى إلى جرائم حرب."

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