فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية بالإسماعيلية الأحد المقبل

قال العقيد النميرى محمد فتحى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية إن مكتب تنسيق القبول بالمدارس العسكرية الرياضية، سيبدأ فى تلقى طلبات الالتحاق للعام الدراسى 2016 / 2017 ، بداية من الأحد المقبل 15 مايو، وحتى الأحد 3 يوليو، وسيتم فتح منافذ بيع الملفات بالمدارس ومكاتب المستشارين العسكريين

وأشار العقيد النميرى إلى أنة سوف يتم قبول الملفات بعد استكمال الأوراق والإجراءات اعتباراً من 1/6 حتى يوم الاثنين 4/7

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