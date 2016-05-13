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ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء فى القاهرة

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ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء فى القاهرة ضبط صاحب مخبز لبيعه طن دقيق بالسوق السوداء فى القاهرة
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز بلدى، لاستيلائه على طن دقيق وبيعه بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مخبز بلدى باختراق منظومة الخبز عن طريق تمرير عمليات بيع وهمية من خلال الفلاشة الذكية واستخراج الدقيق البلدى وبيع بالسوق السوداء والاستيلاء على أموال الدعم.

وداهمت قوة من ضباط الإدارة المخبز وضبطت صاحبه وبحوزته ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز وبفحص السجلات تبين استيلاءه على طن و163 كيلو دقيق، قام ببيعهم فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365

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