تدشين ثان حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية غداً من نقابة الأطباء

تعقد الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل " BDS Egypt"، مؤتمرها السنوى الثانى، غداً السبت، الساعة 5 مساءً، بمقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، وذلك لتدشين ثان الحملات ضد شركة أخرى مساهمة فى انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى بعد الانتصار الذى حققته الحملة خلال العام الماضى، كما سيتم عرض فعاليات الحملة الداعمة للقضية الفلسطينية خلال عام.

ويشارك فى الحملة العديد من الأحزاب والحركات السياسية والاتحادات الطلابية والاتحادات العمالية.

ويذكر أن الحملة انطلقت عالمياً من فلسطين فى عام 2005، وبدأت فى مصر فى أبريل 2015.

وزير إسرائيلى: لم نتأثر بالمقاطعة المفروضة علينا ونكون شبكة للتصدى لها

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