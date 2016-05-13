محافظ دمياط :"حريق الأثاث" فى مصنع واحد والنيابة تتولى التحقيق فى الواقعة

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط ، فى تصريحات صحفية، إن حريق مصنع الأثاث بالمنطقة الصناعية فى دمياط الجديدة، كان فى مصنع واحد فقط ولاصحة لانتقال الحريق إلى 3 مصانع مجاور، نافيا ماتردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن النيابة العامة باشراف المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات دمياط ستتولى التحقيق فى الواقعة.

من ناحية أخرى كلف اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، خبراء المعمل الجنائى بمعاينة المصنع وتحديد أسباب الحريق وملابسات الواقعة.

يذكر أن الخسائر المبدئية تكمن فى خسائر بمبانى المصنع وهو عبارة عن مصنع واحد مقسم ثلاثة أجزاء وكذلك خسائر بقطع أثاث كاملة أاخشاب تقدر قيمتها آلاف الجنيهات ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

المعاينة الأولية لحريق مصنع دمياط الجديدة ترجح وجود شبة جنائية

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