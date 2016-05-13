هاشتاج "دمياط" على "تويتر" عقب نشوب حريق هائل بالمنطقة الصناعية

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هشتاج "دمياط"، عقب نشوب حريق هائل فى مصنع كونتر بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة ، شارك المغردون فى الهاشتاج بفاعلية، وسرعان ما أصبح الأكثر تداولاً، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقال أحد المشاركين فى الهشتاج: "الحريقة سابت القاهرة ومسكت فى دمياط ، علشان بس الناس متزهقش"، وكتب آخر "حتى دمياط احنا قلنا القاهرة وبس"، وقال مدون: " أيه التطورات دي خرجنا من العتبة وضواحيها في القاهرة وذهبوا الي دمياط والعامل المشترك أن أغلب الحرائق فى أرزاق عمال.. لاحول ولاقوة إلا بالله".

يذكر أن حريقا هائلا، نشب فى مصنع كونتر بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة النيران دون وجود إصابات أو وفيات.

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