الأوقاف تنهى استعدادات استقبال 500عالم فى مؤتمر إصلاح المؤسسات الدينية

تشهد محافظة أسوان، غداً السبت، انطلاق مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لإصلاح المؤسسات الدينية، الذى تنظمه وزارة الأوقاف، بحضور 500 مشاركاً من العلماء والمفتين والوزراء، والدعاة، والباحثين، من مصر ومن الخارج، حيث تتصدر جامعة الأزهر المشهد بما يزيد عن 60 مدعواً.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان "دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات: الواقع والمأمول، نقد ذاتى ورؤية موضوعية".

ويفتتح رئيس المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هامش زيارته إلى أسوان مسجد الشيخ سعيد الغربى فى كوم أمبو، و10 كتاتيب عصرية بالمحافظة، كما يعقد الوزير اجتماعاً بحضور أئمة أسوان عصراً لبحث أحوالهم.

تبدأ فعليات المؤتمر بكلمة لمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام ، وكلمة ترحيبية لوزير الأوقاف، وترفع الجلسة، حيث تبدأ الجلسة الأولى برئاسة الدكتور مجدى عاشور مستشار المفتى وأمين الفتوى، وتجرى الترتيبات بالتعاون مع محافظ أسوان، ووزارات الطيران والسياحة، فى الإجراءات والإقامة والتنقلات.

وتلقى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية موافقة 20 وزيراً ومفتياً، ووفود من 30 دولة و120 عالم للمشاركة فى المؤتمر، حيث تتصدر الوفود العربية الحضور، ومن أبرز الأسماء التى أكدت مشاركتها الدكتور محمود الهباش مساعد الرئيس الفلسطينى، الدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار أمير دولة الكويت للشئون الدينية ووزير الأوقاف الكويتى الأسبق ورئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والدكتور هايل عبد الحفيظ وزير الأوقاف والمقدسات والشئون الاسلامية بالأردن، والدكتور عمار مرغنى حسين وزير الإرشاد والأوقاف بالسودان، ومحمد خليــل وزير الشئون الدينية بتونس.

كما سيحضر المؤتمر الشيخ مولود دودى تش المفتى العام ورئيس المشيخة الإسلامية فى صربيا، والشيخ شعبان رمضان موجابى مفتى أوغندا، والدكتور محمد بشـارى أمين عام المؤتمر الإسلامى الأوروبى ورئيس معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية، والشيخ راشد بن فطيس الهاجرى رئيس مجلس الأوقاف السنية مملكة البحرين، والشيخ عمارو موليم جبريل أحد كبار الإعلاميين البارزين بدولة الكاميرون، كما يشارك أيضاً محمد عبد الحليم هاشم وزير البريد والشئون الدينية بسريلانكا، والدكتور آدم حسن آدم وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف جمهورية جيبوتى، والدكتور عثمان بطيخ مفتى الجمهورية التونسية، والشيخ على موينى مكـــو مفتى جمهورية الكونغـو الديمقراطية، والشيخ الشريف الدكتور إبراهيم صالح الحسينى رئيس هيئة الإفتاء والمجلس الإسلامى النيجيرى، والشيخ صديق عبد الله كاجندى مفتى عام بوروندى.

ويشهد المؤتمر مناقشة وطرح كتاب حماية الكنائس فى الإسلام، الذى يتناول المواطنة وحماية الأقليات الدينية من قبل الأغلبية، والتعايش السلمى، وتبادل المنافع، والحوار، حيث تطرح الوزارة خلال المؤتمر 5 آلاف نسخة من الكتاب لضيوفها والكنائس المصرية والجامعات.

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