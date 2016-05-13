واشنطن تبدى استعدادها لتخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا

أفاد مسؤولون أمريكيون أمس الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف دعم حكومة الوفاق الوطنى الليبية على محاربة تنظيم داعش.

وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، طالبًا عدم نشر اسمه، إنه "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومحكمة بالأشياء التى تريد أن تستخدمها لمحاربة تنظيم داعش، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فاعتقد أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، سينظرون ببالغ الجدية فى هذا الطلب".

وأضاف: "هناك رغبة صحية جدًا داخل ليبيا بالتخلص من تنظيم داعش، واعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له".