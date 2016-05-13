بالصور.. تسرب مياه الصرف يهدد أهالى مساكن حى طريق الداخلة بالوادى الجديد

ناشد المئات من أهالى مساكن حى طريق الداخلة، بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليمـ بالتدخل العاجل لوقف معاناتهم بسبب استمرار تسرب مياه الصرف الصحى، و انتشار الحشائش حول العمارات السكنية بالمنطقة، والتى نمت بسبب طفح مياه الصرف الصحى فى عدة مناطق متفرقة بالحى .

وقال محمد سعيد من أهالى الحى من سكان عمارة 20 إن مشكلة العمارة تعانى من حصار النبابات الشيطانية الكبيرة التى نمت بسبب تسرب مياه الصرف الصحى موضحا أن الحشرات والزواحف تهدد الأهالى داخل الوحدات بسبب تراكم مياه الصرف , ناهيك عن الروائح الكريهة.

فيما أوضح محمد عمر من سكان الحى أن انتشار مياه الصرف يتسبب فى انتشار الحشرات التى تتسبب فى نقل العدوى للمواطنين، وخصوصاً مع دخول فصل الصيف .

وأكد أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى الشفهية والمكتوبة لرئيس الوحدة المحلية لمدينة الخارجة للمطالبة بحل تلك المشكلة وحتى الآن لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

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