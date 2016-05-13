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المعاينة الأولية لحريق مصنع دمياط الجديدة ترجح وجود شبة جنائية

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المعاينة الأولية لحريق مصنع دمياط الجديدة ترجح وجود شبة جنائية المعاينة الأولية لحريق مصنع دمياط الجديدة ترجح وجود شبة جنائية
كشفت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية بدمياط بقيادة العميد محمد صبحي مدير إدارة الحمية المدنية، والعقيد معتز سلامة رئيس قسم الإطفاء، أن المصنع الذى نشب فيه الحريق مساء الخميس ملك مصطفى أبو عوف ومكون من عدة طوابق على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر، وأن الحريق نشب فى جميع الجهات في وقتا واحد.

وكشفت المعاينة عن وجود خسائر كبيرة في محتويات المصنع ولم يتبين وقوع خسائر فى الأرواح.

وكان رجال الحماية المدنية قد تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد الدفع ب10 سيارات إطفاء لموقع الحريق ،تم إخطار قسم شرطة دمياط الجديدة لتحرير محضر بالواقعة وكشف ملابساتها ، حيث أرجعت المعاينة الأولية إلى وجود شبه جنائية فى الواقعة وأنها تمت بفعل فاعل وبتنظيم مسبق.

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