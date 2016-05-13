حريق بأحد المنازل السكنية فى المنيب والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

أصيب شخص فى اشتعال النيران بأحد المنازل السكنية بمنطقة المنيب، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماده.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أحد المنازل بالمنيب، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهما وبصحبتهما سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

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