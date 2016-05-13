حريق بأحد المنازل السكنية فى المنيب والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه

أصيب شخص فى اشتعال النيران بأحد المنازل السكنية بمنطقة المنيب، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماده.إعلان - Ads إعلان - Ads
السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات فى بولاق الدكرور دون إصابات
وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أحد المنازل بالمنيب، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهما وبصحبتهما سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
السيطرة على حريق بمحل قطع غيار سيارات فى بولاق الدكرور دون إصابات
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