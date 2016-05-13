ضبط شبكة للأعمال المنافية للأداب بعقار تحت الإنشاء فى دمنهور

تمكن، قبل قليل، رجال مباحث الأداب بالبحيرة، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب أثناء ممارسة الرزيلة بعقار تحت الإنشاء بدمنهور.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، مفادها قيام " س. ق " ، مسجل خطر حارس عقار تحت الإنشاء، يقوم بإدارة حجرة الحراسة الكائنة بمنطقة مضرب الأرز دائرة قسم شرطة دمنهور لأعمال الدعارة واستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير مقابل أجر مادى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الحجرة ، وتمكن رجال مباحث الأداب بالبحيرة بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث من ضبط "س.ق" ، حارس العقار و سيدة تدعى " ص.ش " فى حالة تلبس، كما تم ضبط " و.م " ، " م.س " داخل إحدى الغرف فى حالة اختلاط جنسى، وضبط بحوزتهم مبلغ 310 جنيه.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة الرزيلة مقابل مبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7436 لسنة 2016 قسم دمنهور.

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