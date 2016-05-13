ضبط سيدة وشخص أخر بحوزتهم 4.5 كيلو حشيش بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمدينة نصر على سيدة وشخص أخر بحوزتهما 4.5 كليو حشيش بمنطقة عزبة الهجانة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحيل للتحقيق بمعرفة نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، والمستشار أحمد جاد مدير نيابة الحوادث.

وعلم "اليوم السابع"، أن النيابة تباشر التحقيق من المتهمين، وأنها قررت إحالة المضبوطات إلى المعمل الجنائى للتأكد من كونها مادة مخدرة، لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين.

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