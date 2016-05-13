ننشر تفاصيل دعوى تمكين اللاعب إبراهيم سعيد من رؤية نجله

ننشر تفاصيل الدعوى القضائية رقم 492 لسنة 2016 المقدمة من أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق إلى محكمة أسرة المعادى، والتى يطالب فيها بتمكين موكله من رؤية نجله "آدم" بعد رفض زوجته ابتسام علاء الشهيرة بشهد عبد الله، تمكينه من رؤيته أو زيارته بحسب ما جاء فى الدعوى .

وذكرت صحيفة الدعوى التى حدد يوم 7 يونيو المقبل لنظر أولى جلساتها أن إبراهيم سعيد قد تزوج من المدعى عليها فى مايو 2011 بعقد شرعى وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الطفل آدم .

وأشارت الدعوى إلى أن زوجة اللاعب قد تركت منزل الزوجية وأقامت بمنزل والدها بصحبة ابنهما، إثر نشوب خلافات زوجية بينهما، وأن الصغير "آدم" ظل بيدها باعتبارها حاضنة شرعا، لافتة إلى أن سعيد طالب زوجته بتمكينه من رؤية نجلهما إلا أنها امتنعت دون مبرر، وحيث إن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمستبدلة بالمادة 100 لسنة 1985 قد نصت فى فقرتها الأولى والثانية: "لكلا الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد الحق فى ذلك فى حالة عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا يحددها القاضى فى أحد الأماكن العامة المحددة فى قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000"، ومن ثم اضطر اللاعب إلى إقامة الدعوى لتمكينه من رؤية نجله وتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وقيد الطلب برقم 433 لسنة 2016.



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