مؤشرات تدل على نقص المعادن الأساسية فى الجسم.. انتفاخ البطن وفقدان الشهية

المعادن والعناصر الغذائية تلعب دورًا مهمًا فى عمل جسم الإنسان بشكل صحى وسليم، ويتم إمداد الجسم بالمعادن عن طريق تناول نظام غذائى صحى ومتوازن، وفى بعض الحالات التى يتم فيها تناول الأطعمة غير الصحية، قد يؤدى ذلك إلى نقص المعادن فى الجسم.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن هناك عددًا من المؤشرات تدل على نقص المعادن الأساسية فى الجسم، لذا يجب عدم تجاهل هذه العلامات عند ظهورها، لأن تجاهلها قد يؤدى إلى تفاقم الأمر والإصابة بالأمراض وتتضمن هذه المؤشرات الآتى:

1-ألم فى البطن: واحدة من العلامات الأكثر شيوعًا من نقص المعادن فى الجسم، حيث إن آلام البطن المستمرة يمكن أن تكون نتيجة لنقص البوتاسيوم أو المعادن الحيوية الأخرى فى الجسم.

2-انتفاخ البطن: ويكون ذلك نتيجة لنقص معادن ضرورية مثل الصوديوم والمغنسيوم، والتى تؤثر سلبًا على عمل الجهاز الهضمى وتراكم الغازات فى البطن.

3-فقدان الشهية: الفقدان غير المفسر للشهية، يرجع لنقص معادن مهمة فى الجسم مثل الكالسيوم والصوديوم وغيرها التى تؤثر على كفاءة الأجهزة إلى حد كبير، فقد تجعل الشخص يشعر بالشبع بشكل دائم.

4- تشنجات أو تقلصات العضلات: يرجع سبب هذه التشنجات إلى نقص بعض المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والمغنسيوم، التى ينتج عنها تقلص وتشنج فى العضلات.

>5-الشعور بالغثيان والقىء: فقد أثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يفتقرون للمعادن الأساسية فى الجسم، يعانون من الغثيان والقىء، ففى حالة التعرض لهذا العرض بشكل متكرر يجب استشارة الطبيب ومعرفة السبب.

- معادن وفيتامينات مهمة لجسمك.. اعرف طرق الحصول عليها من الطبيعة

>