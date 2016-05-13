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تداول فيديو لغش جماعى لطلاب بالجيزة.. و"التعليم": لا أساس له من الصحة

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تداول فيديو لغش جماعى لطلاب بالجيزة.. و"التعليم": لا أساس له من الصحة تداول فيديو لغش جماعى لطلاب بالجيزة.. و"التعليم": لا أساس له من الصحة
تداول لغش جماعى لطلاب مدرسة المستقبل منشأة دهشور الإعدادية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، بمحافظة الجيزة، حيث شهدت لجنة الامتحانات حالة من الهرج بين الطلاب وعدم التزام كل طالب بمقعده داخل لجنة الامتحانات وقيامهم بالإجابة الجماعية على أسئلة الامتحانات.

ومن جانبه، أكد طارق عطية مدير إدارة البدرشين التعليمية، أن هذا الفيديو لا أساس له ولا توجد أى حالة غش بالإدارة، وأنه تم فبركة الفيديو، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب يدرسون على نظام المنازل وكانوا يختبرون فى مادة الرسم، وتم إرسال لجنة إلى المدرسة خلال الفترة الماضية للتحقيق فى الواقعة ولم تثبت شئ، موضحاً أنه لا يوجد أى حالات للغش الجماعى، مؤكداً أنه سيتم مقاضاة من أساء إلى المدرسة وطلابها.


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