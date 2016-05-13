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مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ليلا ويلتقى أصحاب المحال والكافيهات

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مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ليلا ويلتقى أصحاب المحال والكافيهات مدير أمن شمال سيناء يتفقد شوارع العريش ليلا ويلتقى أصحاب المحال والكافيهات
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، قبل قليل، فى بيان لها أن اللواء السيد الحبال، مدير أمن شمال سيناء، استأنف جولته الميدانية بمدينة العريش مساء أمس الخميس، لتفقد حالة الشارع وأحوال المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن مدير الأمن تجول بميادين رئيسية بالمدينة سيراً على الأقدام وتفقد بعض المحال التجارية بشارع 23 يوليو "أهم شوارع المدينة حيويةُ"، وتحدث مع عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات وأصحاب الكافيهات، وعدداً من الشباب والعائلات حول طبيعة المرحلة الراهنة وما يترتب عليه من تكاتف أهالى سيناء صفاً واحداً ضد التطرف الفكرى والأعمال التخريبية حفاظاً على النفس والوطن.

من ناحيتهم قام عدد من الشباب والأسر الذين التقاهم مدير الأمن فى جولته بالتقاط صور تذكارية وصور سيلفى لتوثيق تواجده بينهم فى الشارع.

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