خبراء أمن وسياحة يناقشون تطوير السياحة فى الإسكندرية

نظم نادى العاصمة الثانية بالإسكندرية ، والذى يرأس مجلس إدارته المهندس عبد الفتاح رجب ، و الإعلامية أمل صبحى، ورشة عمل لتطوير السياحة فى الإسكندرية و مناقشة المعوقات التى تقابلهم ، أمس، فى حضور اللواء أحمد متولى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية وعدد من الخبراء الاقتصادين و العاملين بمجال السياحة فى الإسكندرية .

- مدير متاحف آثار الإسكندرية السابق :" المسئولون لوثوا البحر بالصرف الصحى ومنعو رؤية الآثار الغارقة بالإسكندرية "

قال إبراهيم درويش ، مدير عام متاحف اثار الاسكندرية السابق ومؤسس ادارة الاثار الغارقة ، إن المسئولين عن محافظة الإسكندرية السبب فى تدهورها سياحياً وبيئياً بعد أن سمحوا بوضع مصبات للصرف الصحى بطول الكورنيش داخل مياه البحر ، الأمر الذى أدى إنعدام رؤية الآثار الغارقة تحت سطح البحر.

وقال درويش إن الإسكندرية فى الميناء الشرقى لقلعة قاتباى تحتوى على 6800 قطعة أثرية بعمق 5 متر فقط لقصور ملكية فى العصر البطلمى و قصر التأملات و قصر كليوباترا ، ولا تنال أى إهتمام من قبل وزارة الآثار أو محافظة الإسكندرية ، مشيراً إلى قيام بعثة فرنسية برصد مليون و200 ألف دولار لعمل دراسات حولها ولم يكتمل التنفيذ .

وأشار درويش إلى ضرورة رفع مصبات الصرف الصحى الموجودة بالميناء الشرقى بالإسكندرية ، وستعود المياه نقيه خلال 6 أشهر بسبب عوامل الرياح ، بما يسمح بإقامة مشروع لمعرض تحت البحر .

>وقال درويش إن منطقة أبى قير ، لو امتدت إليها يد أجنبية لحولتها إلى جنة ، مشيراً إلى أن مخلفات 3 شركات ومصانع منذ عام 1977 جعلتها ميتة بيئاً ولا يمكن الإهتمام بالآثار الموجودة أسفلها و تمثل 3 مدن غارقة من القرن الخامس قبل الميلاد ، بالاضافة للسفن الغارقة من موقع اسطول نابليون .

>وطالب درويش بتدويل مفهوم سياحة الغطس فى مصر ، مشيراً إلى ضرورة استخراج تصريح من المخابرات الحربية و أخذ موافقات من وزارة الآثار حتى يتمكن السائح من الغطس ، وهو الأمر الطارد للسياحة .

كما طالب بالإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة بكوم الشقافة وعمود السوارى و المتحف الرومانى ومعاملتها أسوة بشارع المعز بالقاهرة .

وكيل وزارة السياحة :" أرفض إعادة بناء فنار الإسكندرية للإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة "

>من جانبها أعلنت عزة ابراهيم وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية ، رفضها إعادة بناء فنار اسكندرية القديم ، لإحتياج المحافظة إلى الإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة فيها بداية من الحصن الكائن بمنطقة برج العرب ، والذى تكدثت أثرياته داخل مخزن غير مغلق الأبواب .

وقالت إبراهيم ، إن الإسكندرية دائماً خارج الأزمات ففى ظل مخاطر الثورات ، كانت نسب الإشغال فيها كاملة ، خاصة بعد لجوء الليبين إليها .

وقالت عزة إبراهيم ، إن المحافظ عبد السلام المحجوب فرض على كل المنشآت السياحية الكائنة على الكورنيش ترخيص سياحة وفى عهد اللواء عادل لبيب ، فرض على كل منشآت الدوان تاون الترخيص سياحياً ، ولكن ما يحدث هو الترخيص من المحليات الذى يخفض الضرائب ويهدر المال العام .

>وقالت ابراهيم إن القرار الذى أصدره هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق بشان وضع الحد الأدنى فى الكافيهات والمطاعم المرخصة محلياً غير قانونى ، وعلى من يجد ذلك يطلب فاتورة ويسلمها لشرطة السياحة .

>رئيس قسم مباحث السياحة والآثار:" أرفض فتح قلعة قايتباى ليلاً لعدم إستكمال المنظومة الأمنية بها "

>وقال العميد حسام رشاد رئيس قسم مباحث السياحة والآثار فى الاسكندرية ، إن الأمن السياحى من أهم المقومات التى تعمل على إنجاح السياحة و هى جهة تنفيذية ورقابية مشيراً إلى دورهم فى تأمين السياح بداية من نزولهم من الأوتوبيسات وحتى تواجدهم فى المناطق السياحية ، بسبب الإرهاب و السرقة والنصب وغيرها .

>وأوضح رشاد ، فى ورشة العمل التى نظمها نادى العاصمة الثانية برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب و الإعلامية أمل صبحى ، إن بعض العاملين بالمجال السياحى فى مصر لم يتم إعدادهم بشكل سليم و عملى لكى يتعامل مع السائح ويعطيه الصورة الإيجابية ، بداية من سائق الحنطور و حتى صاحب البازار .

>وعبر رشاد عن رفضه ، فتح قلعة قايتباى ليلاً ، لعدم وجود منظومة أمنية بها متمثلة فى عدم وجود مراقبة كاملة ، أو جهاز لتشغيل الإضاءة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئى ليلاً .

- نقيب المرشدين السياحين :" الإسكندرية تحتاج لسياحة البطولات والمؤتمرات وفتح قصور ملكية ولن يأتى مستثمر لإنشاء فندق بعقد انتفاع 45 سنة فقط "

قال نقيب المرشدين السياحين السابق هانى توفيق ، إن الإسكندرية تحتاج إلى سياحة البطولات الدولية و المؤتمرات ، ولابد من التنسيق بين المحافظة وشركات السياحة و وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة .

وطالب توفيق ، بفتح قصور ملكية مثل قصر المنتزة أو قصر رأس التين التى ستجذب من 20 إلى 30 مليون سائح سنوياً بالإضافة إلى إعادة بناء فنار الإسكندرية ومفتح متحف الآثار الغارقة .

>وقال توفيق ، إن السياحة فى الإسكندرية ، لم تسقط كما حدث فى باقى محافظات مصر لاعتمادها على السياحة الداخلية ، وعلى المحافظة ، تسهيل إجراءات الإستثمار فى إنشاء الفنادق والمعارض ، والنظر إلى البعد القومى بشكل أقوى، قائلاً " لن يأتى مستثمر لشراء متر أرض كوتة ب100 الف جنيه بعقد انتفاع 45 سنة فقط ".

وأكد توفيق ، على ان السياحة فى مصر تحتاج إلى التحفيز ومعرفة هوية السائح ورغبته و العمل على تطوير السياحة التى يرغب بها ، مشيراً إلى استفادة مصر من كل سائح ، مع تميز قطاع عن اخر .

>وأكد توفيق ، أن ميناء الإسكندرية و لمدة 20 سنة قادمة لن تنافسها أى ميناء أخرى بمصر حتى بعد ترسيم المحافظات ووضع العين السحنة كميناء للقاهرة ، قائلاً " ستواجه المركب المعوقات اللوجيستيه بقناة السويس والتى تحتاج إلى الكثير من الإجراءات والمعوقات التى تسهلها ميناء الإسكندرية ".

>وقال نقيب المرشدين السياحين السابق :" المراكب التى تصل إلى مصر شهرياً 100 مركب وشهرى أكتوبر ونوفمبر أعلى مواسمها ، ولابد من جذب السياح للنزول منها و دعم السياحة فى الاسكندرية .

- "وسيم محى الدين " الإسكندرية لديها مواقع بـ 50 مليار جنيه ولا تستغلها المحافظة

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شدد وسيم محى الدين ، رئيس مجلس إدارة فندق سان جوفانى ، على تركيز الأفكار فى الاسكندرية على سياحة المؤتمرات والمعارض ، مطالباً المحافظة بإستغلال الأراضى الفضاء الموجودة لديها وتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 50 مليار جنيه مثل أرض كوتة وأرض مسرح محمد ‏عبد الوهاب وارض السرايا التى تصل مساحتها إلى 13 الف متر على المياه بالإضافة إلى أرض المعرض الزراعى الصناعى. ‏>وأكمل وسيم" على المحافظة أن تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و تطرح هذه الأراضى ، على مراحل للإستثمار الفندقى ، بدراسة جدوى سليمة ومقبولة لدى جميع الأطراف بداية من عقود حق الإنتفاع لسنوات محددة ، او الإيجار ، أو الشراكة مع المستثمر بقيمة الأرض مقابل المبانى .‏>‏وطالب وسيم بضرورة إعادة الفن إلى الشارع السكندرى من خلال المسارح ، وتنظيم الحفلات وجذب الفنانين إليها ،قائلاً " مصر متعودة على الأزمات من عام 67 وواجهت ذلك بالفنون التى تخلقها باستمرار " .>وقال إن الإسكندرية شهدت أعلى معدلات السياحة فيها عام 2010 من ناحية العدد والإيرادات ، وخاصة بعد افتتاح مكتبة الإسكندرية 2007 ، حيث إرتفع معدل السياحة إلى 70 % من سياحة مصر وكانت نسب الإشغال فيها ثابته على مدار السنة .

وقال وسيم :" لا نهتم بسياحة الشواطئ ، نظراً لإرتفاع معدل الإصطياف المحلى الذى يصل إلى 5 مليون مصطاف صيفاً ، و لا أريد سائح شرم الشيخ الذى يدفع مقابل الليلة شاملة الوجبات والمشروبات ما يعادل 350 جنيه ، وكذلك سائح البواخر الذى لا تستفيد منه الفنادق

وأضاف وسيم :" أحتاج استغلال مكتبة الإسكندرية التى تمثل المحور الجاذب للسياحة فى مصر ، واستغلالها فى سياحة المؤتمرات التى تمثل أغلى سياحة فى العالم ، مشيراً إلى مؤتمر البترول والمؤتمرات الطبية الذى يشغل كل الغرف الفندقية بالإسكندرية وبأعلى الأسعار .

وأوضح محى الدين حاجة الإسكندرية ومصر بشكل عام إلى مسوقين متخصصين ، لإعادة تجميل صورة مرة أخرى بعد تشويهها فى الأزمات الأخيرة ، والتأكيد على تحسن الحالة الأمنية لديها ، مشيراً إلى ضرورة استغلال مكتبة الإسكندرية وضيوفها القادمين من كافة أنحاء العالم و لها جامعات منتشرة باتفاقيات وبروتوكولات تعاون دولية .

- رئيس شركة اسكندرية للمجمعات الإستهلاكية:" ليس علينا الإعتماد على الحكومة فى حل مشكلات السياحة "

- رجل أعمال :" دورات تدريبية لسائقى التاكسى لحسن معاملة السائح "

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>طالب محمد صدقى رئيس شركة اسكندرية للمجمعات الإستهلاكية ، عدم الإعتماد على الحكومة فى حل مشكلات السياحة فى مصر ، وتضافر الجهود الخاصة لإنشاء مشروع سياحى يسلط الأضواء على الإسكندرية .> واقترح صدقى ، عمل مسابقات "جيت سكى " وسباقات لليخوت داخل البحر لتشجيع المستثمر ، والحكومة فى دعم الفكرة وتطويرها والخروج بالأفكار خارج الصندوق .من جانبه طالب رجل الأعمال على المهدى ، بعمل دورة تدريبية لسائقى التاكسى، لكيفية التعامل مع السائحين بأجر رمزى ، ويتم اختيار عدد منهم لصرف بدل رسمية ومساعدته على العمل بشكل يليق بالسياحة .

كما طالب بتخصيص الطريق بداية من منطقة سيدى جابر على الكورنيش وحتى مكتبة الاسكندرية للانشات السياحية ، وتنظيم مسابقات صيد عالمية .

وقال المهدى ، إن شركات السياحة فى مصر لا تروج للسياحة فى مصر وإنما تسوقها لدول أخرى مثل تركيا وغيرها .

وأشار رشاد ،إلى تشديد الإجراءات الأمنية ، بالفنادق والمنشآت السياحية ، وضرورة تواجد جهاز الإكس راى ، وكاميرات المراقبة فى كل الفندق ما عدا الغرفة و الحمام ، للكشف عن أى جريمة .

>وعلق رشاد على قيام بعض أفراد الشرطة بالتحرش اللفظى بالسائحات قائلاً :" إن هذا السبب كان وراء قرار وزارة الداخلية ،بعدم تعامل أى جهة شرطية مع أى منشأة سياحية الا عن طريق شرطة السياحة والذين يتم اختيارهم بشكل مختلف .

- سكرتير محافظة الإسكندرية :"لسنا بخبرة المستثمرين ونسعى لمشروعات استثمارية لا نكرر فيها أزمة الداون تاون "

>من جانبه قال اللواء أحمد متولى سكرتير عام محافظة الإسكندرية ،إن الجانب الإقتصادى بالمحافظة ، لن يكون بخبرة المتخصصين والعاملين بها ، مطالباً بعقد اجتماع داخل المحافظة و تقديم دراسات لمشروعات استثمارية لا تضر بالمصلحة العامة بها ، حتى لا تتكرر أزمة الداون التاون التى خسرت فيها الإسكندرية كثيراً.

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