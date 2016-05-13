خبراء أمن وسياحة يناقشون تطوير السياحة فى الإسكندرية

- مدير متاحف آثار الإسكندرية السابق :" المسئولون لوثوا البحر بالصرف الصحى ومنعو رؤية الآثار الغارقة بالإسكندرية "
قال إبراهيم درويش ، مدير عام متاحف اثار الاسكندرية السابق ومؤسس ادارة الاثار الغارقة ، إن المسئولين عن محافظة الإسكندرية السبب فى تدهورها سياحياً وبيئياً بعد أن سمحوا بوضع مصبات للصرف الصحى بطول الكورنيش داخل مياه البحر ، الأمر الذى أدى إنعدام رؤية الآثار الغارقة تحت سطح البحر.
وقال درويش إن الإسكندرية فى الميناء الشرقى لقلعة قاتباى تحتوى على 6800 قطعة أثرية بعمق 5 متر فقط لقصور ملكية فى العصر البطلمى و قصر التأملات و قصر كليوباترا ، ولا تنال أى إهتمام من قبل وزارة الآثار أو محافظة الإسكندرية ، مشيراً إلى قيام بعثة فرنسية برصد مليون و200 ألف دولار لعمل دراسات حولها ولم يكتمل التنفيذ .
وأشار درويش إلى ضرورة رفع مصبات الصرف الصحى الموجودة بالميناء الشرقى بالإسكندرية ، وستعود المياه نقيه خلال 6 أشهر بسبب عوامل الرياح ، بما يسمح بإقامة مشروع لمعرض تحت البحر .
>وقال درويش إن منطقة أبى قير ، لو امتدت إليها يد أجنبية لحولتها إلى جنة ، مشيراً إلى أن مخلفات 3 شركات ومصانع منذ عام 1977 جعلتها ميتة بيئاً ولا يمكن الإهتمام بالآثار الموجودة أسفلها و تمثل 3 مدن غارقة من القرن الخامس قبل الميلاد ، بالاضافة للسفن الغارقة من موقع اسطول نابليون .
>وطالب درويش بتدويل مفهوم سياحة الغطس فى مصر ، مشيراً إلى ضرورة استخراج تصريح من المخابرات الحربية و أخذ موافقات من وزارة الآثار حتى يتمكن السائح من الغطس ، وهو الأمر الطارد للسياحة .
كما طالب بالإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة بكوم الشقافة وعمود السوارى و المتحف الرومانى ومعاملتها أسوة بشارع المعز بالقاهرة .
وكيل وزارة السياحة :" أرفض إعادة بناء فنار الإسكندرية للإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة "
>من جانبها أعلنت عزة ابراهيم وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية ، رفضها إعادة بناء فنار اسكندرية القديم ، لإحتياج المحافظة إلى الإهتمام بالمناطق الأثرية الموجودة فيها بداية من الحصن الكائن بمنطقة برج العرب ، والذى تكدثت أثرياته داخل مخزن غير مغلق الأبواب .
وقالت إبراهيم ، إن الإسكندرية دائماً خارج الأزمات ففى ظل مخاطر الثورات ، كانت نسب الإشغال فيها كاملة ، خاصة بعد لجوء الليبين إليها .
وقالت عزة إبراهيم ، إن المحافظ عبد السلام المحجوب فرض على كل المنشآت السياحية الكائنة على الكورنيش ترخيص سياحة وفى عهد اللواء عادل لبيب ، فرض على كل منشآت الدوان تاون الترخيص سياحياً ، ولكن ما يحدث هو الترخيص من المحليات الذى يخفض الضرائب ويهدر المال العام .
>وقالت ابراهيم إن القرار الذى أصدره هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق بشان وضع الحد الأدنى فى الكافيهات والمطاعم المرخصة محلياً غير قانونى ، وعلى من يجد ذلك يطلب فاتورة ويسلمها لشرطة السياحة .
>رئيس قسم مباحث السياحة والآثار:" أرفض فتح قلعة قايتباى ليلاً لعدم إستكمال المنظومة الأمنية بها "
>وقال العميد حسام رشاد رئيس قسم مباحث السياحة والآثار فى الاسكندرية ، إن الأمن السياحى من أهم المقومات التى تعمل على إنجاح السياحة و هى جهة تنفيذية ورقابية مشيراً إلى دورهم فى تأمين السياح بداية من نزولهم من الأوتوبيسات وحتى تواجدهم فى المناطق السياحية ، بسبب الإرهاب و السرقة والنصب وغيرها .
>وأوضح رشاد ، فى ورشة العمل التى نظمها نادى العاصمة الثانية برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب و الإعلامية أمل صبحى ، إن بعض العاملين بالمجال السياحى فى مصر لم يتم إعدادهم بشكل سليم و عملى لكى يتعامل مع السائح ويعطيه الصورة الإيجابية ، بداية من سائق الحنطور و حتى صاحب البازار .
>وعبر رشاد عن رفضه ، فتح قلعة قايتباى ليلاً ، لعدم وجود منظومة أمنية بها متمثلة فى عدم وجود مراقبة كاملة ، أو جهاز لتشغيل الإضاءة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى بشكل مفاجئى ليلاً .
- نقيب المرشدين السياحين :" الإسكندرية تحتاج لسياحة البطولات والمؤتمرات وفتح قصور ملكية ولن يأتى مستثمر لإنشاء فندق بعقد انتفاع 45 سنة فقط "
قال نقيب المرشدين السياحين السابق هانى توفيق ، إن الإسكندرية تحتاج إلى سياحة البطولات الدولية و المؤتمرات ، ولابد من التنسيق بين المحافظة وشركات السياحة و وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة .
وطالب توفيق ، بفتح قصور ملكية مثل قصر المنتزة أو قصر رأس التين التى ستجذب من 20 إلى 30 مليون سائح سنوياً بالإضافة إلى إعادة بناء فنار الإسكندرية ومفتح متحف الآثار الغارقة .
>وقال توفيق ، إن السياحة فى الإسكندرية ، لم تسقط كما حدث فى باقى محافظات مصر لاعتمادها على السياحة الداخلية ، وعلى المحافظة ، تسهيل إجراءات الإستثمار فى إنشاء الفنادق والمعارض ، والنظر إلى البعد القومى بشكل أقوى، قائلاً " لن يأتى مستثمر لشراء متر أرض كوتة ب100 الف جنيه بعقد انتفاع 45 سنة فقط ".
وأكد توفيق ، على ان السياحة فى مصر تحتاج إلى التحفيز ومعرفة هوية السائح ورغبته و العمل على تطوير السياحة التى يرغب بها ، مشيراً إلى استفادة مصر من كل سائح ، مع تميز قطاع عن اخر .
>وأكد توفيق ، أن ميناء الإسكندرية و لمدة 20 سنة قادمة لن تنافسها أى ميناء أخرى بمصر حتى بعد ترسيم المحافظات ووضع العين السحنة كميناء للقاهرة ، قائلاً " ستواجه المركب المعوقات اللوجيستيه بقناة السويس والتى تحتاج إلى الكثير من الإجراءات والمعوقات التى تسهلها ميناء الإسكندرية ".
>وقال نقيب المرشدين السياحين السابق :" المراكب التى تصل إلى مصر شهرياً 100 مركب وشهرى أكتوبر ونوفمبر أعلى مواسمها ، ولابد من جذب السياح للنزول منها و دعم السياحة فى الاسكندرية .
- "وسيم محى الدين " الإسكندرية لديها مواقع بـ 50 مليار جنيه ولا تستغلها المحافظةشدد وسيم محى الدين ، رئيس مجلس إدارة فندق سان جوفانى ، على تركيز الأفكار فى الاسكندرية على سياحة المؤتمرات والمعارض ، مطالباً المحافظة بإستغلال الأراضى الفضاء الموجودة لديها وتبلغ قيمتها ما لا يقل عن 50 مليار جنيه مثل أرض كوتة وأرض مسرح محمد عبد الوهاب وارض السرايا التى تصل مساحتها إلى 13 الف متر على المياه بالإضافة إلى أرض المعرض الزراعى الصناعى.
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>وأكمل وسيم" على المحافظة أن تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، و تطرح هذه الأراضى ، على مراحل للإستثمار الفندقى ، بدراسة جدوى سليمة ومقبولة لدى جميع الأطراف بداية من عقود حق الإنتفاع لسنوات محددة ، او الإيجار ، أو الشراكة مع المستثمر بقيمة الأرض مقابل المبانى .
>وطالب وسيم بضرورة إعادة الفن إلى الشارع السكندرى من خلال المسارح ، وتنظيم الحفلات وجذب الفنانين إليها ،قائلاً " مصر متعودة على الأزمات من عام 67 وواجهت ذلك بالفنون التى تخلقها باستمرار " .
>وقال إن الإسكندرية شهدت أعلى معدلات السياحة فيها عام 2010 من ناحية العدد والإيرادات ، وخاصة بعد افتتاح مكتبة الإسكندرية 2007 ، حيث إرتفع معدل السياحة إلى 70 % من سياحة مصر وكانت نسب الإشغال فيها ثابته على مدار السنة .
وقال وسيم :" لا نهتم بسياحة الشواطئ ، نظراً لإرتفاع معدل الإصطياف المحلى الذى يصل إلى 5 مليون مصطاف صيفاً ، و لا أريد سائح شرم الشيخ الذى يدفع مقابل الليلة شاملة الوجبات والمشروبات ما يعادل 350 جنيه ، وكذلك سائح البواخر الذى لا تستفيد منه الفنادق
وأضاف وسيم :" أحتاج استغلال مكتبة الإسكندرية التى تمثل المحور الجاذب للسياحة فى مصر ، واستغلالها فى سياحة المؤتمرات التى تمثل أغلى سياحة فى العالم ، مشيراً إلى مؤتمر البترول والمؤتمرات الطبية الذى يشغل كل الغرف الفندقية بالإسكندرية وبأعلى الأسعار .
وأوضح محى الدين حاجة الإسكندرية ومصر بشكل عام إلى مسوقين متخصصين ، لإعادة تجميل صورة مرة أخرى بعد تشويهها فى الأزمات الأخيرة ، والتأكيد على تحسن الحالة الأمنية لديها ، مشيراً إلى ضرورة استغلال مكتبة الإسكندرية وضيوفها القادمين من كافة أنحاء العالم و لها جامعات منتشرة باتفاقيات وبروتوكولات تعاون دولية .
- رئيس شركة اسكندرية للمجمعات الإستهلاكية:" ليس علينا الإعتماد على الحكومة فى حل مشكلات السياحة "
>طالب محمد صدقى رئيس شركة اسكندرية للمجمعات الإستهلاكية ، عدم الإعتماد على الحكومة فى حل مشكلات السياحة فى مصر ، وتضافر الجهود الخاصة لإنشاء مشروع سياحى يسلط الأضواء على الإسكندرية .
> واقترح صدقى ، عمل مسابقات "جيت سكى " وسباقات لليخوت داخل البحر لتشجيع المستثمر ، والحكومة فى دعم الفكرة وتطويرها والخروج بالأفكار خارج الصندوق .
- رجل أعمال :" دورات تدريبية لسائقى التاكسى لحسن معاملة السائح "من جانبه طالب رجل الأعمال على المهدى ، بعمل دورة تدريبية لسائقى التاكسى، لكيفية التعامل مع السائحين بأجر رمزى ، ويتم اختيار عدد منهم لصرف بدل رسمية ومساعدته على العمل بشكل يليق بالسياحة .
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كما طالب بتخصيص الطريق بداية من منطقة سيدى جابر على الكورنيش وحتى مكتبة الاسكندرية للانشات السياحية ، وتنظيم مسابقات صيد عالمية .
وقال المهدى ، إن شركات السياحة فى مصر لا تروج للسياحة فى مصر وإنما تسوقها لدول أخرى مثل تركيا وغيرها .
وأشار رشاد ،إلى تشديد الإجراءات الأمنية ، بالفنادق والمنشآت السياحية ، وضرورة تواجد جهاز الإكس راى ، وكاميرات المراقبة فى كل الفندق ما عدا الغرفة و الحمام ، للكشف عن أى جريمة .
>وعلق رشاد على قيام بعض أفراد الشرطة بالتحرش اللفظى بالسائحات قائلاً :" إن هذا السبب كان وراء قرار وزارة الداخلية ،بعدم تعامل أى جهة شرطية مع أى منشأة سياحية الا عن طريق شرطة السياحة والذين يتم اختيارهم بشكل مختلف .
- سكرتير محافظة الإسكندرية :"لسنا بخبرة المستثمرين ونسعى لمشروعات استثمارية لا نكرر فيها أزمة الداون تاون "
>من جانبه قال اللواء أحمد متولى سكرتير عام محافظة الإسكندرية ،إن الجانب الإقتصادى بالمحافظة ، لن يكون بخبرة المتخصصين والعاملين بها ، مطالباً بعقد اجتماع داخل المحافظة و تقديم دراسات لمشروعات استثمارية لا تضر بالمصلحة العامة بها ، حتى لا تتكرر أزمة الداون التاون التى خسرت فيها الإسكندرية كثيراً.
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