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مقتل المتهم باغتيال رفيق الحريرى فى غارات إسرائيلية على دمشق السورية

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مقتل المتهم باغتيال رفيق الحريرى فى غارات إسرائيلية على دمشق السورية مقتل المتهم باغتيال رفيق الحريرى فى غارات إسرائيلية على دمشق السورية
أعلنت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل القيادى البارز فى حزب الله اللبنانى، مصطفى بدر الدين، فى سوريا، لكنها لم تدلي بأية تفاصيل عن مقتله.

فيما ذكرت مصادر إعلامية، أن بدر الدين، قتل فى غارات إسرائيلية على العاصمة السورية، استهدفت مقر إقامته بقرب مطار دمشق.

ومصطفى بدر الدين، وهو قيادى كبير فى حزب الله اللبنانى ومطلوب من جهات دولية، و يحاكم غيابيًا، بتهمة قتل رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الراحل، لكنه بقى يقود العمليات العسكرية للحزب في سوريا، حتى أعلن عن مقتله ليلة الجمعة.

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