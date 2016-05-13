وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض على 21 "إرهابيا"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على 21 إرهابيا فى إطار عمليتها الأمنية التى تنفذها وحدات الحرس الوطنى منذ أمس الأربعاء بمنطقة المنيهلة والتى تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مطلوبين أمنيا والقبض على عنصر إرهابى خطير مطلوب أيضا.

وأشارت وزارة الداخلية - فى بيان مساء الخميس- إلى أن قوات الحرس الوطنى قامت بعمليات مداهمة أسفرت عن القبض على 21 عنصرا إرهابيا مطلوبا أمنيا ، ليصبح العدد الإجمالى للعناصر الإرهابية التى تم القبض عليها منذ انطلاق العملية 37 عنصرا متورطين فى خلايا إرهابية موزعة فى أنحاء الجمهورية ، من بينهم عناصر شاركت فى عملية بنقردان الأخيرة.

ونوهت الوزارة إلى أن العناصر الإرهابية التى تمّ القبض عليها كانت محل رصد ومتابعة من وحدات الحرس الوطنى منذ أكثر من أربعة أشهر ، وأنهم تلقّوا التدريبات على الأسلحة وسبق لهم الانضمام إلى خلايا إرهابية ، وكانوا بصدد التجمع بتونس العاصمة لاستهداف منشآت حيوية وحساسة بها وببقية ولايات الجمهورية ، إضافة إلى مقرات أمنية.

ولفتت إلى أن العناصر الإرهابية التى تم القبض عليها قامت بالعديد من عمليات الرصد والتصوير وكانوا ينوون تنفيذ أعمال إرهابية باستعمال عبوات ناسفة ولاصقة عن بعد وعمليات انتحارية بعد عمليات التحضير وتوفير المواد الأولية لصنع المتفجّرات والأحزمة الناسفة وجلب الأسلحة من القطر الليبى والمناطق الجبلية التى تتحصن بها المجموعات الإرهابية.

ونوهت الوزارة إلى أن بعض العناصر سواء التى تم القبض أو القضاء عليها منذ انطلاق عملية المنيهلة متورّطة فى الأعمال الإرهابية التى استهدفت متحف باردو ونزل (الامبريال) بسوسة وتفجير حافلة نقل الأمن الرئاسى وأحداث بنقردان الأخيرة ، كما سبق لهم النشاط ضمن المجموعات الإرهابية بالجبال التونسية بالقصرين والكاف وسيدى بوزيد وعلى علاقة بعناصر تونسية تنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى متواجدة بكل من ليبيا وسوريا والعراق.

وأضافت أنّه بالتحرى مع العناصر الإرهابية التى تم القبض عليها فى عملية المنيهلة صباح أمس تمّ الكشف عن تحصّن عنصرين إرهابيين مسلّحين بمنازل مهجورة بمنطقة المعونة بمعتمدية الصمار فى ولاية تطاوين جنوب البلاد ، حيث تم القضاء على أحدهما ، فى حين فجّر الثانى نفسه فى دورية للحرس الوطنى ، ما أسفر عن استشهاد أربعة عناصر من الحرس الوطني.

وتمّ حجز أربعة أسلحة "كلاشنكوف" ومسدّس ورمانة يدوية وكمية من الذخيرة لدى الإرهابيين بالمنيهلة والمعونة معتمدية الصمار، ولفتت الوزارة إلى أنه جارى التعرّف على جثث الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم.

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