بدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأسوان غدا

أكد أحمد موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية ستنطلق ،غدا السبت ، فيما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها، يوم السبت الموافق 21 من نفس الشهر وتنتهى فى 16 يونيو المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الابتدائية بلغ 27572 تلميذ وتلميذة موزعين على 454 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار الى أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 24848 طالب وطالبة موزعين على 276 لجنة على مستوى المحافظة.

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