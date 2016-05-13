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الربيعة يتفقد سير العمل في هيئة التخصصات الصحية

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الربيعة يتفقد سير العمل في هيئة التخصصات الصحية الربيعة يتفقد سير العمل في هيئة التخصصات الصحية

زار الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة للتخصصات الصحية أمس لهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث كان في استقباله الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، حيث استمع الوزير الربيعة من الامين العام للهيئة خلال اجتماع عقده مع مسؤولي الهيئة الى شرح عن عمل الهيئة وآليات العمل فيها وحدود مسؤولياتها المناطة بها، ثم تجول في الهيئة لمتابعة سير العمل فيها، وزار بزيارة معمل امتحانات الهيئة الذي يعتبر الاكبر في الشرق الاوسط واستمع الى شرح وافي عن ما يقدمه المعمل.

واطلع الوزير الربيعة على، معمل الامتحانات السريرية في الهيئة واستمع الى شرح عن ما يقدمه ثم تجول في مرافق الهيئة وزار قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الكبرى للاحتفالات بالهيئة، وقد ابدى الوزير الربيعة سعادته بما شاهده، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه الهيئة للممارسين الصحيين وضبط عملية الممارسة المهنية الآمنة في القطاع الصحي في المملكة، معرباً عن سعادته بما تقدمه الهيئة في برامج التدريب لشهادة الاختصاص السعودية التي بدأت تضاهي مثيلاتها العالمية. حضر الاجتماع كل من مستشاري وزير الصحة الدكتور محمد القاسم والاستاذ فهد الجلاجل والاستاذ عبدالرحمن العيبان ومحمد الثميري ومن الهيئة حضر نائب الامين العام الاستاذ الدكتور سليمان العمران ومساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية الاستاذ زاهر البارقي ومساعد الأمين العام للتصنيف والتسجيل الدكتور ياسر طاشكندي ومساعد الامين العام للدراسات العليا محمد السلطان ومدير عام العلاقات العامة المتحدث الرسمي عبدالله الزهيان ومدير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي آل مسفوه ومدير مكتب الامين العام محمد الغامدي.

وزير الصحة وقف على عمل التخصصات الصحية

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