طيران العراق والتحالف الدولى نفذ 80 طلعة جوية على مواقع داعش

نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 80 طلعة جوية على مواقع تنظيم(داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الخميس، أن طيران القوة الجوية نفذ 18 طلعـة، بينها 16 للنقل وطلعــــة واحدة تعبوية وأخرى قتالية بواسطة طائرات "إف 16".

فيما نفذ طيران الجيـش 30 طلعة على كافة قواطع العمليات، بينها 4 طلعات قتالية و24 طلعة نقل عام وطلعة واحدة للاستطلاع المسلح وواحدة للاستطلاع والتصوير.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 32 طلعة قتالية فى مناطق متفرقة بمحافظات نينوى والأنبار أسفرت عن مقتل العشرات وتدمير سبع مواقع قتالية وراجمات صواريخ وقاذفات هاون وسيارتين مفخختين وخمس مراكز لتجمع الإرهابيين ومخابىء لأسلحة التنظيم.

واستنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبــــارات والأمن نفذت طائرات التحالف الدولى غارتين فى منطقة "مفتيان" فى قضاء ‫الحمدانية‬ أسفرت عن مقتل 48 إرهابيا وتدمير مدفع رشاش ثقيل وثلاث مواقع قتالية ومقر للتنظيم.

وقصف طيران التحالف منطقة"الحاج علي" جنوبى الموصل، مما أسفر عن تدمير عشرة صواريخ فى قرية "افكني" بناحية العياضية وقتل أرهابيين اثنين وتدمير ثلاث مواقع قتالية فى منطقة "خرسباد" بنينوى أسفرت عن تدمير صاروخ ومفرزة "هاون".

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