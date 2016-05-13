أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران العراق والتحالف الدولى نفذ 80 طلعة جوية على مواقع داعش

Google+ Print
طيران العراق والتحالف الدولى نفذ 80 طلعة جوية على مواقع داعش طيران العراق والتحالف الدولى نفذ 80 طلعة جوية على مواقع داعش
نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 80 طلعة جوية على مواقع تنظيم(داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء أمس الخميس، أن طيران القوة الجوية نفذ 18 طلعـة، بينها 16 للنقل وطلعــــة واحدة تعبوية وأخرى قتالية بواسطة طائرات "إف 16".

فيما نفذ طيران الجيـش 30 طلعة على كافة قواطع العمليات، بينها 4 طلعات قتالية و24 طلعة نقل عام وطلعة واحدة للاستطلاع المسلح وواحدة للاستطلاع والتصوير.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 32 طلعة قتالية فى مناطق متفرقة بمحافظات نينوى والأنبار أسفرت عن مقتل العشرات وتدمير سبع مواقع قتالية وراجمات صواريخ وقاذفات هاون وسيارتين مفخختين وخمس مراكز لتجمع الإرهابيين ومخابىء لأسلحة التنظيم.

واستنادا لمعلومات المديرية العامة للاستخبــــارات والأمن نفذت طائرات التحالف الدولى غارتين فى منطقة "مفتيان" فى قضاء ‫الحمدانية‬ أسفرت عن مقتل 48 إرهابيا وتدمير مدفع رشاش ثقيل وثلاث مواقع قتالية ومقر للتنظيم.

وقصف طيران التحالف منطقة"الحاج علي" جنوبى الموصل، مما أسفر عن تدمير عشرة صواريخ فى قرية "افكني" بناحية العياضية وقتل أرهابيين اثنين وتدمير ثلاث مواقع قتالية فى منطقة "خرسباد" بنينوى أسفرت عن تدمير صاروخ ومفرزة "هاون".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365