مجلس فروع «الشؤون الإسلامية» يناقش أهمية دور الإعلام والتواصل

سعياً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتطوير العمل ورفع أداء منسوبي الوزارة يعقد مجلس فروع الوزارة اجتماعاً له برئاسة نائب الوزير رئيس المجلس د. توفيق بن عبدالعزيز السديري، الخميس القادم في مقر الوزارة بالرياض بحضور وكلاء الوزارة ومديري عموم فروع الوزارة، ومديري الإدارات ذات العلاقة.

صرح بذلك الأمين العام لمجلس فروع الوزارة خالد الرشود، "قائلاً إن اجتماع المجلس سيتناول عدة موضوعات مدرجة في جدول الأعمال ومن أهمها، عرض تجارب بعض فروع الوزارة، وأهمية دور الإعلام والتواصل معه في فروع الوزارة، واستعراض مرئي لملاحظات جهات الوزارة على أداء عمل الفروع، واستعراض لمقترحات وملاحظات فروع الوزارة ومناقشتها في الاجتماع".

وبيَن أمين عام المجلس أنه سيكون بعد نهاية الاجتماع لقاء مع الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ بمديري عموم الفروع ، كما سيتم على هامش الاجتماع إقامة ورشة عمل لمديري عموم الفروع عن إكمال التحول الإلكتروني.

وفي ختام تصريحه، قدم الأمين العام لمجلس فروع الوزارة شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ونائبه د. توفيق بن عبدالعزيز السديري على اهتمامهما الكبير في السعي لتطوير أداء فروع الوزارة، والرفع من أدائها، وحل المشكلات والعقبات التي تواجهها.