«طلاب الثانوي في الأفلاج».. بين فرحة التخرج وهاجس قلة التخصصات

بعد أن تباشر الأهالي بافتتاح عدد من الجامعات وفروعها في مناطق ومحافظات المملكة من أجل تجنيب المواطنين عناء ومشقة ومخاطر الانتقال والترحال من أماكن سكنهم للبحث عن فرص قبول أبنائهم وبناتهم، لم تكتمل فرحة أهالي الأفلاج بإعلان فتح فرع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في محافظة الأفلاج، وذلك لافتقار فرع الجامعة بالمحافظة للأقسام والتخصصات التي تؤهل الخريج لسوق العمل، لتستمر معاناة أغلب الخريجين والخريجات بعد المرحلة الثانوية.

مباني «التدريب التقني» فارغة بعد انسحاب «لينكون».. ومطالبة بتحرك مسؤولي المؤسسة

العديد من أبناء الأفلاج يجد نفسه مجبراً على التسجيل في جامعات المحافظات المجاورة، والقليل منهم تجبره ظروفه على الالتحاق بالأقسام المحدودة بجامعة المحافظة رغم أن ذلك لا يتوافق مع رغباتهم وطموحاتهم التعليمية والأكاديمية، الأمر الذي أجبر بعض الأسر للتضحية بمصالحها وأملاكها في المحافظة والانتقال إلى مدينة الرياض لمرافقة أبنائهم وبناتهم للدراسة بإحدى جامعات العاصمة، كونها تضم الكثير من التخصصات والأقسام العلمية والأدبية، والتي تضمن للخريج فرص العمل في الكثير من المجالات.

ومن الطلاب من يتردد يومياً بين الأفلاج والخرج، بعد أن أجبره افتقار فرع المحافظة للتخصصات المطلوبة للتسجيل للدراسة في جامعة الأمير سطام الأم في محافظة الخرج، قاطعاً مئات الكيلومترات ذهاباً وإياباً بشكل يومي، ومنهم أيضاً من لم يلتحق بالدراسة الجامعية، وصنف من ضمن العاطلين، كون ظروفه العائلية والمادية لم تساعدهم على الانتقال للرياض، أو التنقل يومياً من الأفلاج للخرج.

في هذا الشأن تحدث المواطن ناصر آل زعير لـ "الرياض" قائلاً: أعاني من فراق ابني بعد التحاقه بجامعة الأمير سطام بالخرج، وأخشى عليه من أخطار الطريق، مضيفاً أن ابنه الثاني سيتخرج هذا العام من الثانوية، ستتضاعف معاناته هو ووالدتهم لحاجتهم لوجود أبنائهم بالقرب منهم لتقدمهم بالسن، إلا أنهم لا يريدون أن يكونوا حجر عثرة في طريق مستقبل أبنائهم، متأملا من المسؤولين بالجامعة افتتاح عدد من التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل.

وتطلع آل زعير خيراً -كباقي أهالي المحافظة- بزوال تلك المعاناة والمشقة عندما انتهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل ثلاث سنوات تقريباً من بناء وتشييد منشأتين كبيرتين في المحافظة ليكونا مقرين لكليتي التقنية للبنين والبنات، ولكن الجميع تفاجؤوا بأنه تم إحلال إحدى كليات التميز المتعاقد معها من قبل المؤسسة، وهي ما تسمى بكلية (لينكون) بدلاً من كليتي التقنية، إلا أن هذه الكلية لم تستمر في الأفلاج، وأعلنت إدارة الكلية عن إغلاق قسم البنين وقسم البنات والانسحاب من المحافظة، رغم التدفق الكبير من قبل الطلاب والطالبات عليها والالتحاق بها، ولا يزال أولياء الأمور يتساءلون عن مستقبل تلك المباني.

هذا، ويتأمل الأهالي بوقفة عاجلة من قبل مسؤولي المؤسسة العامة لتدريب التقني وعلى رأسهم محافظ المؤسسة، والعمل على سرعة افتتاح كليتي التقنية للبنين والبنات في المنشأتين المخصصة لهما بأقسام تلبي احتياجاتهم ورغباتهم وترسم خطوط مستقبل أبناء وبنات محافظة الأفلاج، وأن يكون ذلك مطلع العام الدراسي القادم بإذن الله تعالى.

#### مبنى فرع جامعة الأمير سطام بالأفلاج

كلية البنات الوحيدة بالمحافظة