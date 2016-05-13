مدير التخطيط بوزارة التعليم: طلابنا مبدعون ودورهم كبير جداً في رؤية 2030

نوه مدير التخطيط والسياسات بوزارة التعليم د. علي الألمعي بما يمتلكه الطالب السعودي من مهارات وقدرات ومثابرة، وأن غالبية الطلاب في المدارس مبدعين ومميزين، وهم مشروعات مستقبلية ناجحة بإذن الله.

وأضاف خلال رعايته لحفل ختام الأنشطة السنوية والذي أقيم بمدارس قادة الأمة بالرياض: أن الطلاب الصغار والكبار عليهم دور كبير في تحقيق رؤية 2030، وسنسعد بمشاركتهم الفاعلة برؤية المملكة، وهو طموحنا جميعاً لخدمة الوطن، مقدماً الشكر للقيادة الحكيمة ولجميع من عمل بهذه الرؤية.

وأكد مدير التخطيط بوزارة التعليم أن الرؤية ستتحقق وتصبح واقعاً بفضل الله ثم دعم الوطن بقادته وشعبه لهذه الرؤية، مشيداً بما رآه في الطلاب من حسن الإلقاء وجمال التعبير والشجاعة والسمات والقدرات والمهارات التي أبرزوها في الحفل، مشدداً على دور المعلم وولي الأمر في حسن تعليم وتدريب الطلاب. ونوه د. الألمعي إلى ضرورة التعاون بين الأسرة والمدرسة، مؤكداً أن وزارة التعليم تولي ذلك أهمية قصوى، مضيفاً: "نحن نعمل جميعاً على تطوير التعليم، وكذلك نعمل بالشراكة مع الأسرة على تطوير التربية، تلك التربية التي تقوم على الكتاب والسنة، وتنشئة جيل صالح محب لدينه ومخلص لقيادته ووطنه". وكان الحفل الختامي الذي رعاه مدير التخطيط بوزارة التعليم بمدارس قادة الأمة قد شهد العديد من المشاركات وعرض نماذج من الطلاب المبدعين والاحتفاء بما حققوه من جوائز ومسيرة الخريجين.