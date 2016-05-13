بحضور المحافظ.. تعليم شقراء ودّع مديره السابق سامي الشويمي في حفل دعمه الأهالي ورجال الأعمال

ودعت الأسرة التعليمية في محافظة شقراء ورجال الأعمال والأهالي المدير السابق للتعليم في محافظة شقراء الأستاذ سامي بن عبدالله الشويمي الذي تقاعد مبكراً عن العمل وذلك في ليلة من ليالي الوفاء

في حفل بهيج رعاه محافظ شقراء محمد بن سعود الهلال في قاعة الفخامة للاحتفالات بحضور مدير تعليم الوشم سابقاً ومؤسس الإدارة الاول الشيخ محمد العبدالله المانع وعدد من مسؤولي الوزارة ورؤساء الدوائر الحكومية والتربويين.

الشويمي: عملت مع كوكبة من القيادات شاركوني النجاح وعملوا بروح الفريق الواحد

هذا وقد تضمن الحفل الذي قدمه الطالبان محمد الشهيب وعبدالرحمن اليوسف كلمة لمدير تعليم شقراء المكلف الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الفرحان عبر فيها عن شكره وتقديره للأستاذ سامي الشويمي على عطائه المتميز طيلة السنوات الماضية والتي توجها بالعديد من الإنجازات وكان فيها انموذجا متميزا للقائد التربوي والتعليمي المحنك، صنع فيها العديد من المبادرات وجوائز التميز.

كما شكر الراعي الرسمي الوجيه عبدالرحمن بن عبدالعزيز العيد، والرعاة المشاركين كل من شركة الجميح القابضة والشيخ محمد بن حمد العيسى والشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر ومحلات عبدالرحمن بن محمد المقحم وشركة محمد الرويس لخدمة الحجاج وقاعة الفخامة للاحتفالات.

كما تضمن الحفل كلمة للمحتفى به الأستاذ/ سامي بن عبدالله الشويمي قدم خلالها شكره لمنظمي الاحتفال وفخره بالعمل مع كوكبة من القيادات التربوية في إدارة التعليم طيلة السنوات الماضية مؤكداً انهم كانوا نعم الزملاء الذين شاركوه النجاح وعملوا بروح الفريق الواحد وكانوا له عوناً وسنداً، كما طلب من الجميع العفو والصفح والمسامحة عن أي تقصير أو زلل لم يقصده خلال فترة عمله السابقة. مؤكداً أنه عفا عن أي خطأ او تقصير من أي زميل في العمل والميدان.

هذا وقد قدم خلال الحفل أوبريت خاص (شكراً سامي) من كلمات الأستاذ ماجد عبدالله العتيبي قائد متوسطة مرات وأداء طلاب ثانوية دار المنار كما تضمن الحفل كلمة لطلاب المدارس ألقاها نيابة عنهم الطالب/ بدر بن علي الصالح كما قدم عرض مرئي يحكي إنجازات وسيرة المحتفى به.

هذا وقد قدم خلال الحفل العديد من الدروع التذكارية والهدايا الخاصة قدمها منسوبو الإدارة والدوائر الحكومية ومحبو وزملاء مدير التعليم. وكان من أبرزها مشروع حفر بئر وسقيا مياه باسم والده -رحمه الله- وإهداء آخر لوالدته -حفظها الله-.

كما تم تكريم رعاة الحفل. ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.

####محافظ شقراء وجانب من الحضور

####محافظ شقراء كان أول المكرِّمين للمحتفى به

####نخبة من مديري المدارس يقدمون إهداءهم

#### رجال التعليم والرعاة قدموا بئراً لوالد المحتفى به -رحمه الله-

####جانب من الحضور الذي ملأ جنبات القاعة

####مدير التعليم وخاله أ. محمد الحسين يتسلم إهداء لوالدة المحتفى به

####حضور من المسؤولين وكافة شرائح المجتمع

مدير التعليم الأول الشيخ محمد العبدالله المانع حضر رغم مرضه

الزميلان علي العطاس وعبدالله المقحم من صحيفتي «الرياض» و»الجزيرة» يقدمان إهداءهما

الشيخ. محمد المانع يتوسط خالد الشويمي وابنه د. عبدالله المانع ومدير تعليم عفيف أ. سعيد النفيعي

طلاب برنامج واثق لم ينسوا مديرهم الذي كان وراء تميزهم