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المملكة ترشح حجار لرئاسة البنك الإسلامي

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المملكة ترشح حجار لرئاسة البنك الإسلامي المملكة ترشح حجار لرئاسة البنك الإسلامي

د. بندر حجار

أعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي، عن أجزل الشكر والامتنان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، للدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي ظل يحظى بها البنك طوال فترة رئاسته للبنك.

ورحب بقرار المملكة العربية ترشيح الدكتور بندر بن محمد حجار، لرئاسة مجموعة البنك، إلى مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده خلال الفترة من 7-12 شعبان 1437هـ الموافق 14-19 مايو 2016م، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، متمنياً لمعالي الدكتور حجار كل النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.

من جانبه أشاد، وزير المالية، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة العربية السعودية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بالجهود التي بذلها معالي الدكتور أحمد بن محمد علي، طيلة فترة رئاسته للبنك منذ إنشائه عام 1395هـ (1975م) إلى أن أصبح، اليوم كمجموعة تمويل دولية متعددة الأطراف تحتل مكانة مرموقة في ساحة التنمية الدولية، منوهاً بالتقدير الكبير الذي ظل معالي الدكتور أحمد محمد علي، يحظى به من كافة الدول الأعضاء.

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