مصدر بـ"الكهرباء": بدء تركيب العدادات الكودية للعشوائيات الأحد المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه سيتم البدء فى تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية، الأحد المقبل، عقب نشر قرار رئيس مجلس الوزراء والضوابط والشروط التى حددتها وزارة الكهرباء بجريدة الوقائع المصرية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تلقت ما يقرب من 3 مليون 200 ألف طلب توصيل التيار للمناطق العشوائية كمرحلة أولى من تقديم الطلبات.

وأوضح المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

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