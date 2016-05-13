بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق مصنع أثاث دمياط الجديدة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحريق هائل يلتهم أحد مصانع الأساس بمدينة دمياط الجديدة ، فيما تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط، بقيادة العميد محمد صبحى مدير إدارة الحمية المدنية، والعقيد معتز سلامة رئيس قسم الإطفاء، من السيطرة على الحريق الذى نشب فى مصنع للكونتنر بالمنطقة الصناعية بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء لموقع الحريق.



>كانت ألسنة النيران قد امتدت إلى مصنع للأثاث مجاور له، وجار حصر الخسائر وأثبتت المعاينة الأولية عدم وجود إصابات أوفيات بسبب الحريق، تم إخطار قسم شرطة دمياط الجديدة لتحرير محضر بالواقعة وكشف ملابساتها.

كما انتقل إلى موقع الأحداث، اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، وعدد من قيادات المديرية ورئيس مجلس أمناء دمياط الجديدة.