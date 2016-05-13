سلطان بن زايد يشهد أفراح المناصير

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة عصر أمس في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الحفل الذي أقيم بمناسبة زفاف هادف حمد محمد بن عفصان المنصوري على كريمة محمد بن مفتاح المنصوري.

وشهد سموه جانباً من الاحتفالات التي أحيتها فرق الفنون الشعبية، وتبادل التهاني والتبركات بالزواج المبارك مع العريس وأهله ووالد العروس وأقاربها، متمنيا لهما التوفيق في حياتهما الزوجية.

وحضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعدد من وجهاء وأبناء قبيلة المناصير وبعض رؤساء ووكلاء الدوائر المحلية وكبار الشخصيات وأهالي العروسين الذين عبروا عن سعادتهم بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ومشاركة إخوانه وأبنائه المواطنين أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية.