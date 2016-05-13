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مطالبة بتوحيد معايير إنشاء المستشفيات ومراعاة الكثافة السكانية

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مطالبة بتوحيد معايير إنشاء المستشفيات ومراعاة الكثافة السكانية مطالبة بتوحيد معايير إنشاء المستشفيات ومراعاة الكثافة السكانية

يوجه خمسة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي ستة أسئلة إلى في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل.

وسيوجه العضو سالم علي الشحي سؤالين إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع حول «معايير إنشاء المستشفيات الحكومية»، و«تأخير افتتاح مستشفى عبدالله عمران برأس الخيمة».

معايير

وأكد الشحي أنه سيطالب وزير الصحة في سؤاله المتعلق بمعايير إنشاء المستشفيات الحكومية، بتوحيد معايير ومواصفات إنشاء المستشفيات سواء من حيث المكان والمواصفات الداخلية والتجهيزات، وضرورة أن تقام المستشفيات في المناطق والمدن ذات التجمعات والكثافة السكانية لخدمة أكبر عدد من المترددين عليها مع سهولة الوصول إليها وأن يراعى فيها التوسعات المستقبلية.

وأضاف «إنه سيدعو وزارة الصحة في سؤاله الثاني المتعلق بتأخير افتتاح مستشفى عبدالله عمران برأس الخيمة إلى الإسراع بتشغيل المستشفى الذي تم الانتهاء من تشييده بالكامل حتى يستفاد منه ويخدم منطقة في حاجة إلى الخدمات والرعاية الصحية والطبية».

في حين يوجه سالم عبيد الشامسي عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية». وقال الشامسي إن السبب في توجيه السؤال إلى وزير العدل يرجع إلى صدور بعض المراسيم والقوانين والقرارات المتعلقة بتعديل معاشات المتقاعدين، ولكنها لم تطبق عليهم، ورفع البعض قضايا أمام المحاكم من أجل الاستفادة منها، ولكن جاءت الأحكام في غير صالحهم لأن هذه المراسيم والقوانين والقرارات لم تنشر في الجريدة الرسمية، التي تدخل في نطاق مسؤولية وزير العدل.

بينما يوجه العضو خالد علي بن زايد الفلاسي سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول «إنهاء خدمات بعض العاملين في مجموعة الإمارات للاتصالات».

وأوضح خالد الفلاسي أنه يريد الاستفسار من خلال السؤال عن حقيقة هذا الأمر المتعلق بالتوطين في إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية في الدولة.

مساعدة سكنية

كما سيوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول «التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة».

وتوجه العضوة عزا سليمان سؤالاً إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول «المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً، ولم يتجاوز معاشه التقاعدي الـ15 ألف درهم».

مشروع قانون

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام والثقافة بالمجلس من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعته إلى المجلس، الذي يناقش مشروع القانون بناء عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهدافه.

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