المجالس تعزز روح التسامح والأخوة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إنشاء مجالس المناطق والأحياء السكنية، كي تكون مجالس خير تعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وتبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية، والعمل على تعزيز روح التسامح والمحبة والأخوة بين سكان المنطقة، وتربية الأجيال على المبادئ والأخلاق الحميدة، خاصة من قِبل أصحاب الخبرة والحكمة وسداد الرأي التي عززها في نفوس أبناء الوطن والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس مدينة زايد بالمنطقة الغربية، حيث التقى رواد المجلس من أهالي المنطقة.

وتم خلال الزيارة بحث القضايا وتبادل الأحاديث الودية التي تهم الوطن والمواطنين، وما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير.

وأشار سموه إلى أن هذه المجالس تشهد إقبالاً كبيراً من قبل أهالي المنطقة، في صورة حية تجسد معنى التلاحم الوطني بين المواطنين الذين غمرتهم السعادة بهذه المبادرة.

ودعا سموه رواد المجلس إلى الاهتمام بعاداتنا وتقاليدنا وتربية النشء التربية الحسنة وغرس روح الوطنية وحب الوطن الغالي والقيادة الرشيدة في نفوس أبنائهم، وإلى الحرص على التواصل والتزاور بين أبناء المنطقة، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.