سلطان القاسمي يوجّه بإنشاء سوق وحديقة لأهالي النحوة

وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس في الديوان الأميري بمنطقة النحوة بإقامة سوق في وسط المنطقة، ورصف الطريق المؤدي للشعبية الجديدة، كما وجه سموه ببناء حديقة تتضمن ملاعب ومسجداً جامعاً لخدمة السكان وتشجير مداخل المنطقة. من جهة أخرى تفقَّد سموه صباح أمس سد الرفيصة في وادي شي بمدينة خورفكان.

لقاء الوالد

حيث التقى سموه أبناءه من مواطني وأعيان منطقة النحوة، ممن قدموا للسلام على سموه والترحيب بقدومه. واطمأن صاحب السمو حاكم الشارقة على أحوال الأهالي في النحوة، وذلك في إطار حرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والأهالي للوقوف على احتياجاتهم، واطلع سموه على احتياجات أهالي المنطقة ووجه المسؤولين بدراسة وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

حضر اللقاء المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والعقيد محمد عبدالله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وسلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بخورفكان.

اطلاع

من جانب آخر اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أنحاء سد الرفيصة الذي امتلأ منذ مدة قريبة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة على مدينة خورفكان واستمع سموه إلى انطباعات أهل المنطقة حول السد وجريان الأودية والمشروعات المستقبلية والخدمات التي تحتاجها المنطقة.

مشروع

كما عرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على مشروع طريق خورفكان - شيص من جهة وادي شي بمدينة خورفكان، واطلع سموه على سير عمل المشروع، واستمع إلى شرح من القائمين على المشروع من مهندسين واستشاريين حول المراحل التي تم الانتهاء منها، والخطوط التي ستصل الأنفاق ببعضها البعض من مدينة خورفكان إلى منطقة شيص.