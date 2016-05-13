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باقة ورد من بوتفليقة لتهنئة سفارتنا لدى الجزائر بذكرى توحيد القوات المسلحة

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باقة ورد من بوتفليقة لتهنئة سفارتنا لدى الجزائر بذكرى توحيد القوات المسلحة باقة ورد من بوتفليقة لتهنئة سفارتنا لدى الجزائر بذكرى توحيد القوات المسلحة

تلقت سفارة الدولة في الجزائر باقة ورد من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتهنئة بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامه أحمد علي الميل الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية الجزائرية والعميد الركن طيار محمد راشد مبارك الخييلي الملحق العسكري في فندق الأوراسي.

وحضر الاحتفال محمد روقاب مستشار لدى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واللواء زناخري محمد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني واللواء عورة صالح مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني والعديد من قيادات وزارة الدفاع الوطني الجزائري ومسؤولي وزارة الشؤون الخارجية والسفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين ونخبة من القيادات الإدارية ورجال الأعمال.

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