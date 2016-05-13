عبدالله بن زايد: علاقاتنا مع فيتنام تاريخية ومتميزة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في هانوي كلاً على حدة نجوين سوان فوك رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، وفام بينه مينه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية، كما ترأس سموه وفد الدولة في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات وفيتنام.

تعزيز العلاقات

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهما لرئيس وزراء فيتنام بموفور الصحة والسعادة ولشعب فيتنام دوام التقدم والازدهار.

من جهته حمّل رئيس وزراء فيتنام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الفيتنامي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة في مجالات الطاقة والاستثمار.

نهضة حضارية

وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم زيارته لفيتنام في فتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.

وعبر سموه عن إعجابه وتقديره للإنجازات التي حققتها جمهورية فيتنام الاشتراكية وما قطعته من أشواط مهمة لتعزيز مسيرة التنمية والسعي لتحقيق الرخاء لشعبها. من جانبه رحب رئيس الوزراء الفيتنامي بزيارة وفد الدولة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة المشتركة في هانوي، متمنيا لعلاقات البلدين المزيد من التطور والنمو في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح الشعبين الصديقين.

وأشاد رئيس الوزراء الفيتنامي بالنهضة الحضارية والعمرانية والتنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات، حيث أصبحت مقصداً مهماً لمختلف الشركات العالمية التي تبحث عن فرص للاستثمار مستفيدة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

تشجيع الاستثمارات

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة الفيتنامية هانوي، فام بينه مينه نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام الاشتراكية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة ووسائل تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال على التواصل والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وبحث سموه ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية المشتركة بين البلدين إضافة إلى تشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الفاعل للعمالة الفيتنامية في الإمارات وإسهاماتها في مختلف المشروعات التنموية المقامة.

من جانبه نوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي بالعلاقات السياسية القائمة بين البلدين وحاجة الجانب الاقتصادي إلى العمل المشترك لتعزيزه، موضحاً أن البحث عن الفرص الاستثمارية مطلب لكلا الجانبين خاصة في ظل وجود فرص كبيرة وحقيقية للاستثمار في بلاده التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في ظل توجه فيتنام للإعمار وتطوير البنية التحتية.

كما أعرب عن تقدير حكومته البالغ لحكومة الإمارات والجهات المعنية فيها على ما تحظى به العمالة الفيتنامية في الدولة من اهتمام ورعاية وحسن معاملة.

تطور مستمر

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الكلمة التي ألقاها في ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين الإمارات وفيتنام في العاصمة هانوي والتي ترأس الجانب الفيتنامي فيها شان توان آنه وزير التجارة والصناعة، إن هذا الاجتماع يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين، موجها الشكر والثناء والتقدير لوزير التجارة والصناعة بجمهورية فيتنام الاشتراكية وأعضاء وفد بلاده، مشيداً باستضافة فيتنام لأعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأكد سموه أن هذا الاجتماع هو فرصة لتطوير العلاقات الثنائية ولتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على العقبات التي تعيق تطوير هذه العلاقات.

وأعرب سموه عن تطلعه لمزيد من التعاون مع فيتنام في مجالات عدة وعن فخره بتنمية هذه العلاقة بين البلدين، وقال «أثق بأن شان توان آنه سيبذل جهودا طيبة لرفع مستوى العلاقات الإماراتية الفيتنامية لبعد أعلى يعكس تطلعات قيادة البلدين الصديقين».

ولفت إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيارة إلى جمهورية فيتنام عام 2007 إضافة زيارة سموه لفيتنام في أكتوبر 2010.

وأشاد سموه بزيارة رئيس الوزراء الفيتنامي إلى الدولة عام 2009 والتي أثمرت عن توقيع خمس مذكرات تفاهم بين البلدين إضافة إلى زيارة نائب رئيس الوزراء نجوين سوان فوك في ديسمبر 2014 والذي يشغل في الوقت الجاري منصب رئيس الوزراء، مؤكداً سموه أن التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر ودعا في هذا الشأن إلى زيادة التنسيق في العمل المشترك في المنظمات والمؤتمرات والمحافل الدولية. وأضاف «تعتبر فيتنام شريكاً مهماً لدولة الإمارات فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي شاملا المناطق الحرة بنسبة 11 بالمائة».

ونوه سموه بأهمية ودور القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات وضرورة إيجاد المزيد من الطرق والوسائل للتركيز على أهمية القطاع الخاص في تطوير هذه العلاقات، وقال «هناك استثمارات لشركاتنا الوطنية كشركة مبادلة وموانئ دبي العالمية وشركة إعمار ونخيل وتساهم هذه الاستثمارات في تنمية التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين».

وأوضح أن عدد الرحلات الجوية لناقلاتنا الوطنية بلغ 14 رحلة جوية أسبوعيا بين الإمارات وفيتنام وسيتم تدشين 7 رحلات أسبوعية جديدة لطيران الإمارات من دبي إلى هانوي في شهر أغسطس المقبل، وذلك يعكس اهتمام الإمارات بزيادة التعاون في قطاع النقل الجوي، مؤكدا أهمية تطبيق سياسة فتح الأجواء الكاملة بين البلدين وبدون أية قيود لتعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين.

من جانبه ألقى شان توان آنه كلمة في ختام أعمال الدورة رحب فيها بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له في فيتنام.

مذكرات تفاهم

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وشان توان آنه في الختام بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين.

كما وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونغوين كونغ نغيب نائب وزير المالية الفيتنامي مذكرة تفاهم في المجال المالي والفني بين وزارتي المالية في الإمارات وفيتنام.

وشهد سموه والوزير الفيتنامي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات ووزارة التعليم والتدريب في جمهورية فيتنام، ومذكرة تفاهم للتعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة والصناعة الفيتنامية.

حضر اللقاءين وختام أعمال اللجنة، خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية وخالد إبراهيم القحطاني سفير دولة الإمارات في فيتنام وأحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما حضر ختام أعمال اللجنة عدد من ممثلي الوزرات والمؤسسات المعنية وكبار المسؤولين في البلدين. وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى شان توان آنه وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين واستعرض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في عدة مجالات.

ملتقى

عُقد الملتقى الاقتصادي الإماراتي الفيتنامي في هانوي، على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، وذلك برئاسة خالد غانم الغيث مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب الفيتنامي شان كوانغ هوي مدير عام إدارة جنوب غرب آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية.