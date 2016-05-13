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وإحنا داخلين على الصيف.. احذر من "حساسية الحشرات"

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وإحنا داخلين على الصيف.. احذر من "حساسية الحشرات" وإحنا داخلين على الصيف.. احذر من "حساسية الحشرات"
ونحن على مشارف فصل الصيف الذى يكثر فيه نمو الحشرات التى تعيش بيننا، والتى منها ما قد تؤدى قرصته إلى نوع من التحسس بسطح الجلد والبشرة، ولكن ودون تعميم زائد، فيمكن أن يتحسس بعض الأشخاص من حشرة بعينها، لا يتحسس منها البعض الآخر، فتختلف وتتحكم هذه العوامل فى الإصابة بالحساسية حسب طبيعة الجسم ومدى استجابته لنوع معين من الحساسية من حشرة بعينها.

وعن هذا الموضوع قال الدكتور خالد بهجت –استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية– إن الحساسية الجلدية التى تصيب الإنسان قد يكون بالفعل مصدرها الحشرات المختلفة ولا يقتصر الأمر على النمل كما يعتقد البعض فالكثير من الحشرات قد تسبب حساسية جلدية شديد، ومن أهمها الصراصير والناموس والهاموش وغيرها.

وتابع: "تختلف ردود أفعال كل جسم تجاه حشرة معينة، فهناك من يتحسس النمل وغيره يتحسس من الصراصير، ولكن تختلف أيضًا طبيعة تحسس الجسم ذاتها، فقد تظهر الحساسية على شكل بقع حمراء، أو حبوب حمراء منتشرة بسيطة على سطح البشرة، أو تورم بسيط فى مكان القرصة ليس إلا، وقد تمتد إلى الانتفاخ الشديد والحساسية المزمنة والالتهاب الشديد، ولا سبب محدد لذلك، ولذا ينصح الدكتور خالد بضرورة حماية الجسم من قرصات الحشرات، وتنظيف المنازل جيدًا خاصة فى فصل الصيف.


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