9 قرى بالشرقية بدون مياه شرب والأهلى يستخدمون مياه الصرف الصحى

مأساة حقيقية يعيشها أكثر من 20 ألف نسمة من سكان 9 قرى بالوحدة المحلية بـ"الفرايحة" مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث يعانى أهالى المنطقة من الانعزال التام بسبب سوء حالة الطرق خاصة، وإنها منطقة حدودية بين 3 مراكز هم أولاد صقر، والحسينية، وصان الحجر.

وتتمثل معاناة الأهالى فى انقطاع دائم لمياه الشرب ومياه الرى، مما جعلهم يستخدمون مياه مصرف "بحر حدوث" فى الاستحمام والغسيل ورى الأراضى الزراعية وسوء الطرق وقلة المدارس وانعدام الخدمات الصحية .

من جانبه قال على المهدى السخرى من قرية إبراهيم حسن فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن انقطاع المياه بشكل مستمر "جعلنا نستغيث بالمسئولين وجميع وسائل الإعلام ورغم ذلك لم يتغير الوضع وظلت المياه منقطعة لأن منطقتنا منطقة حدودية واقعة بين مركز أولاد صقر ،وصان الحجر ،والحسينية كما أنها منطقة حدودية بين محافظة الشرقية وحافظة الدقهلية مما جعلها منطقة مهمشة ولم يعيرنا أى مسئول اهتماما".

وقال إبراهيم محمد حسين، شيخ عزبة حسين إبراهيم:" طالبت أعضاء مجلس النواب عن الدائرة بتشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة المنطقة التى تكاد تكون ميتة، لإنهاء معاناتنا التى تتمثل فى عدم وجود طرق أو مدارس أو مياه شرب أو وجود أطباء بالوحدة الصحية، رغم أن معظم الأهالى أصيبوا بالفشل الكلوى وفيروسات الكبد ".

وأكد "محمد سمرة" من عزبة أباظة أن مياه الشرب توزع على المنازل بفناطيس و"لا ندرى مدى سلامتها وجودتها ووصل ثمن الجركن الى 7 جنيهات خاصة أيام حصاد محصول القمح لأن الجرارات التى تقوم بالحصاد والدرس هى التى تجر فناطيس مياه الشرب".

وأكد محمد ابراهيم حسن، عمدة القرية، أن الأهالى يستخدمون مياه صرف مصرف "بحر حدوث" فى الاستحمام وغسيل الأوانى ، موضحا أن المنطقة كلها تعيش على مياه الصرف الصحى سواء برى الأراضى الزراعية أو قضاء باقى حوائجهم المعيشية، لعدم وجود مياه رى أو مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمى الأمر الذى تسبب فى إصابة الأهالى مصابون بالإمراض.

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