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ترقية 12235 فرداً من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة

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أصدر قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن خالد بن قرار الحربي قراراً إدارياً بترقية 4890 فرداً من منسوبي القوات في مختلف الرتب بعد أن اكتملت فيهم الشروط النظامية للترقية. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة القوات العقيد فارس بن منصور المالك أن هذا العدد يضاف إلى من تمت ترقيتهم منذ بداية العام حتى الشهر الجاري ليصل مجموع المترقين 12235 فرداً من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة.

بدوره قدّم اللواء ركن الحربي التهنئة للمترقين, متمنياً أن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد في خدمة الدين ثم المليك والوطن, موكداً أن هذه القرارات تأتي في ظل الدعم الذي تحظى به قوات الطوارئ الخاصة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظة الله ـ وبإشراف مباشر من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج.

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