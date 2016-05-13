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تصرفاتهما أثارت اشتباه «الهيئة» والشاب لم يثبت واقعة الزواج

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تصرفاتهما أثارت اشتباه «الهيئة» والشاب لم يثبت واقعة الزواج تصرفاتهما أثارت اشتباه «الهيئة» والشاب لم يثبت واقعة الزواج

العقيد فواز الميمان

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان لـ "الرياض" الملابسات المثارة حول حادثة القبض على زوج وزوجته، مشيرا إلى أنه استمرارا للتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض وشرطة المنطقة ورد لمركز شرطة المعذر إشعار بتاريخ ٢٨-٧-١٤٣٧هـ، متضمناً قيام شخص يستقل سيارة من نوع جيب تويوتا بإركاب فتاة على وضع من التبرج والسفور و لبْس العباءة المخالفة للشرع ووضع مساحيق الزينة على طريق موسى بن نصير بحي العليا، اثر ذلك تم تمرير الملاحظة لادارة التحريات والبحث الجنائي. وبين أنه بتاريخ ١-٨-١٤٣٧ تم احضار صاحب المركبة ( ثلاثيني / سوري الجنسية ) و تسليمه لمركز شرطة المعذر ، وبسماع أقواله حيال ما نسب اليه، أفاد أن الفتاة التي كانت برفقته زوجته وتم عقد قرانهما حديثاً ولم تتم مراسم الزواج ولم يثبت ذلك. وأفاد الميمان، أنه جرى التحفظ على الشاب وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع بعدم تناقل الشائعات مؤكدا على أن شرطة المنطقة حريصة على نشر الحقائق أولاً بأول.

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