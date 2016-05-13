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التأهيل الشامل للإناث بالدرعية ينظم برنامجاً حول الإخلاص في العمل

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أطلق مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية برنامجا تدريبيا حول الإخلاص في العمل. وأكدت وفاء العجلان مشرفة الدورات التدريبية بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية حرص المركز على تطوير العمل ووضع الخطط والبرامج التي تزيد من إنتاجية العاملات وتحسين الأداء. وقالت: إلى أن المركز حقق نجاحا في تنظيم العديد من الدورات ويتواصل في تنفيذ هذا البرنامج المكثف بمشاركة نخبة من المدربات السعوديات في العديد من مجالات، التربية الخاصة، العلاج الوظيفي والاجتماعي، متمنية أن تحقق الدورة الفائدة المرجوة من تنظيمها وتساهم في علاج التحديات والصعوبات خلال العمل.

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