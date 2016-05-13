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إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم استثنائيا غدا لإدخال وقود الى غزة

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إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم استثنائيا غدا لإدخال وقود الى غزة إسرائيل تقرر فتح معبر كرم أبو سالم استثنائيا غدا لإدخال وقود الى غزة
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فتح معبر (كرم أبو سالم) التجارى جنوب شرق قطاع غزة، بشكل استثنائى اليوم الجمعة لضخ محروقات إلى القطاع.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع الى قطاع غزة ، فى تصريح صحفى مساء أمس الخميس ، إن الجانب الاسرائيلى قرر فتح معبر كرم أبو سالم التجارى غدا بشكل استثنائى للمحروقات.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع وخلال فترات الأعياد اليهودية.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى قررت فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة اعتبارا من ليل الثلاثاء - الأربعاء وحتى صباح غد الجمعة بمناسبة ما يسمى ذكرى "عيد الاستقلال".

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