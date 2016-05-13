مسؤولين: قوات أمريكية تتمركز فى موقعين فى ليبيا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن قوات أمريكية للعمليات الخاصة تتمركز فى موقعين فى ليبيا منذ أواخر العام الماضى لمحاولة كسب تأييد محلى لهجوم محتمل على متشددى تنظيم داعش.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالى عن 25 جنديا يعملان من مناطق حول مدينتى مصراتة وبنغازى سعيا إلى استمالة حلفاء محتملين وجمع معلومات مخابرات بشأن التهديدات المحتملة.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالى عن 25 جنديا يعملان من مناطق حول مدينتى مصراتة وبنغازى سعيا إلى استمالة حلفاء محتملين وجمع معلومات مخابرات بشأن التهديدات المحتملة.
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