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السيطرة على حريق داخل شقة بالمنيب ونقل 3 مصابين لمستشفى أم المصريين

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السيطرة على حريق داخل شقة بالمنيب ونقل 3 مصابين لمستشفى أم المصريين السيطرة على حريق داخل شقة بالمنيب ونقل 3 مصابين لمستشفى أم المصريين
سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق شب بأحد المنازل السكنية بمنطقة البحرالأعظم بالمنيب، حيث انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماده.

و نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص ( زوج والزوجة وابنتهما) و تم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين، وتبين أن الحادث ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتجاز .

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت بلاغاً من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أحد المنازل بالمنيب، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، و الرائد أحمد غانم والفريق المرافق لهم وبصحبتهم سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.

حريق بأحد المنازل السكنية فى المنيب والحماية المدنية تحاول السيطرة عليه
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