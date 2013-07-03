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محافظ البحر الأحمر يقوم بجولة تفقدية بمدينة سفاجا والغردقة

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محافظ البحر الأحمر يقوم بجولة تفقدية بمدينة سفاجا والغردقة محافظ البحر الأحمر يقوم بجولة تفقدية بمدينة سفاجا والغردقة

قام اللواء طارق مهدى محافظ البحر الأحمر بزيارة إلى مدينة سفاجا لتفقد مأخذ المياه بالمدينة حيث سيتم تسليم المأخذ فى 30/9/2013 ثم توجه المهدى إلى المحطة (هـ) للصرف الصحى، والتى تخدم منطقة الكوثر بالغردقة، ومبارك 5 وتقسيم المطار الجديد وتقسيم مجاويش وتقسيم الإنتركونتننتال ثم توجه إلى المحطة (د) التى تخدم جزء من الكوثر ومبارك 2 والهضبة والمركز السياحى، ثم توجه إلى محطة الشيراتون، والذى يبدأ من ميدان العروسة إلى ميدان المحمدى حويدق، حيث ينقل الخط مياه من محطة اليسر حتى ميدان المحمدى حويدق بطول 1600 متر وينقل 20 ألف متر جنوب الغردقة ويوفر 20 ألف متر من خط الكريمات لاحتياجات المنطقة الشمالية.

ثم توجه إلى النصب التذكارى لضحايا أتوبيس المجر الذى وقع بالغردقة للتأكد من الانتهاء من العمل به وبعد ذلك توجه إلى مبارك 11 حيث تفقد محطة معالجة مشروع مبارك 11 والذى قامت شركة أبو النصر بالتبرع بعمل لتصريف مياه محطة المعالجة ليستفاد بها فى رى الحدائق والطريق الدائرى الأوسط وسوف يتم الانتهاء منها فى 30/7/2013.

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