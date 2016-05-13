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"الإسكان": 23 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3 مليارات جنيه بديلة للعشوائيات

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"الإسكان": 23 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3 مليارات جنيه بديلة للعشوائيات "الإسكان": 23 ألف وحدة سكنية بتكلفة 3 مليارات جنيه بديلة للعشوائيات
قال د. أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان لقطاع العشوائيات، إنه لابد من العمل على أرض الواقع فى قضية تطوير العشوائيات بمصر، مشددا على ضرورة تجميع كافة الجهود الرامية لتطوير العشوائيات فى جهة واحدة.

وأضاف درويش، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"،، أن وزارة الإسكان تقوم ببناء 23 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بتكلفة 3 مليار جنيه.

وأوضح أن منطقة "عشش محفوظ" بالمنيا من أنجح مشاريع تطوير العشوائيات، مشددا على أن هناك رغبة سياسية أصبحت موجودة الآن للقضاء على العشوائيات بعد أن كانت غائبة فى الماضى.

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