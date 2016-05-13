حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016

حظك اليوم لبرج العذراء:
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حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة التى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.
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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى: الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة له والجانب الذى يرتكنون عليه فى حال شعورهم بالتراجع على باقية النواحى الأخرى من الحياة.
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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي: الالتزام بالتحاليل والفحوص المطلوبة من أهم الأشياء التى يجب أن يحرص عليها أبناء هذا البرج.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء: سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة والتى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.
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