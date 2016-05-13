حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016

حظك اليوم لبرج العذراء:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة التى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة له والجانب الذى يرتكنون عليه فى حال شعورهم بالتراجع على باقية النواحى الأخرى من الحياة.الالتزام بالتحاليل والفحوص المطلوبة من أهم الأشياء التى يجب أن يحرص عليها أبناء هذا البرج.سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة والتى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.