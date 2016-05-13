أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين -
"تموين الإسكندرية" تستعد لتسليم 4317 بطاقة ذكية للمواطنين -
بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد تأمين الكنائس ويوجه بتوسيع دائرة الاشتباه -
محافظ المنوفية يطلق اسم العميد "نجوى النجار" على مدرسة في "الخطاطبة" -
السيطرة على حريق بمصنع مهجور للكرتون بشبرا الخيمة -
الكنيسة تستبدل الداخلية بابناء الكنيسة لتفتيش حاضرى العزاء -
أول تعليق من نجل العميدة نجوى الحجار شهيدة كنيسة المرقسية بالأسكندرية -
"رئيس النواب'': حالة الطوارئ تم تطبيقها منذ الواحدة ظهراً وعلى الجميع الالتزام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016

Google+ Print
حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016 حظك اليوم العذراء الجمعة 13/5/2016

لبرج العذراء:
>

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
>

سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة التى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
>

الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة له والجانب الذى يرتكنون عليه فى حال شعورهم بالتراجع على باقية النواحى الأخرى من الحياة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:
>

الالتزام بالتحاليل والفحوص المطلوبة من أهم الأشياء التى يجب أن يحرص عليها أبناء هذا البرج.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

سيعانى هذا البرج من بعض التقلبات المزاجية فى هذه الفترة والتى ستؤثر سلبًا على حياته العملية، فللأسف التراخى عن أداء مهامهم اليومية والتراجع عن العمل سيكون سمتهم فى هذه الفترة، لذلك يجب أن يهدئون من روعهم حتى لا يقعوا فى مشاكل كبيرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى